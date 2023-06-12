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«Искали всю ночь»: в Новосибирской области пропала подросток после ссоры с мамой

12 июня 2023, 06:49
Фото: 1MI
Девочка пропала в НСО

В Новосибирской области пропала 15-летняя девочка-подросток из села Улыбино

В Новосибирской области пропала 15-летняя Анастасия Бабикова. Девочка ушла из дома после ссоры с матерью, и родным неизвестно, где она находится.

Родственники просят помощи в поисках, поскольку девушку искали всю ночь с 11 июня. Родные объездили все деревни в районе и подали объявления в группах соцсетей, но Анастасия не нашлась, пишет «Сибкрай». Пропала она в селе Улыбино Искитимского района.

Позже они получили информацию от мужчины, что он видел ее на трассе в сторону Первомайского. Это место проверили, но безрезультатно.

Приметы Анастасии: рост 163 сантиметра, карие глаза, черные крашеные волосы. В день пропажи она была одета в сиреневую толстовку и либо бежевые, либо сиреневые штаны, синие кроссовки. Мобильный телефон с собой Анастасия не взяла.

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#Эмилия Губарева#Поиск#Дети#Подростки#Общество#Новосибирская область#Искитимский район
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