«Искали всю ночь»: в Новосибирской области пропала подросток после ссоры с мамой

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Родственники просят помощи в поисках, поскольку девушку искали всю ночь с 11 июня. Родные объездили все деревни в районе и подали объявления в группах соцсетей, но Анастасия не нашлась, пишет «Сибкрай». Пропала она в селе Улыбино Искитимского района.
Позже они получили информацию от мужчины, что он видел ее на трассе в сторону Первомайского. Это место проверили, но безрезультатно.
Приметы Анастасии: рост 163 сантиметра, карие глаза, черные крашеные волосы. В день пропажи она была одета в сиреневую толстовку и либо бежевые, либо сиреневые штаны, синие кроссовки. Мобильный телефон с собой Анастасия не взяла.