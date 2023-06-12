«Искали всю ночь»: в Новосибирской области пропала подросток после ссоры с мамой

Родственники просят помощи в поисках, поскольку девушку искали всю ночь с 11 июня. Родные объездили все деревни в районе и подали объявления в группах соцсетей, но Анастасия не нашлась, пишет «Сибкрай». Пропала она в селе Улыбино Искитимского района.