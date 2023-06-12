Половина Ленинского района в Новосибирске осталась без горячей воды

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Новосибирске на территории трёх улиц не будет горячей воды ещё некоторое время. Дело в том, что на теплотрассах нашли дефекты, которые были обнаружены при возобновлении горячего водоснабжения в зоне ТЭЦ-3.
Как сообщили представители СГК, работы по устранению проблемы ведутся на Пермской, 2-й Станционной и Пархоменко улицах. В службе подчеркнули, что ремонтные работы планируется закончить до конца 12 июня на Пермской и 2-й Станционной, а на Пархоменко до 6:00 следующего утра.
Если всё пойдёт по плану, к 8:00 13 июня жильцы соответствующих домов смогут пользоваться горячей водой.