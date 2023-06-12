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Половина Ленинского района в Новосибирске осталась без горячей воды

12 июня 2023, 11:55
Фото: 1MI
Воду включат завтра

В Новосибирске в Ленинском районе отключили горячую воду на трех улицах

В Новосибирске три улицы остались без горячей воды из-за новых дефектов на теплотрассах, сообщают в Сибирской генерирующей компании.

В Новосибирске на территории трёх улиц не будет горячей воды ещё некоторое время. Дело в том, что на теплотрассах нашли дефекты, которые были обнаружены при возобновлении горячего водоснабжения в зоне ТЭЦ-3.

Как сообщили представители СГК, работы по устранению проблемы ведутся на Пермской, 2-й Станционной и Пархоменко улицах. В службе подчеркнули, что ремонтные работы планируется закончить до конца 12 июня на Пермской и 2-й Станционной, а на Пархоменко до 6:00 следующего утра.

Если всё пойдёт по плану, к 8:00 13 июня жильцы соответствующих домов смогут пользоваться горячей водой.

#Город#Новосибирск#Вода#Горячая вода#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Эмилия Губарева
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