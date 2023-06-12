Росстат сообщил о снижении бедности. Почему реальные расходы не учитываются?

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По данным Росстата, в России уменьшается число бедных. За чертой бедности находится 13,5% населения — 19,6 млн человек. Годом ранее бедных было больше на 1,3 млн рублей.
«Новые Известия» выяснили, что Росстат не учитывает реальные расходы населения. Также в прошлом году ощутимо вырос прожиточный минимум в стране — с 11 950 рублей до сегодняшних 14 026.
«Согласно федеральному закону №473-ФЗ, с 1 января 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается как 44,1% от медианного дохода граждан за прошлый год с учётом региональных коэффициентов. Медианный доход делит всех людей на основе их зарплат следующим образом: одна половина населения получает больше этой суммы, а другая половина — меньше», — сообщают «НИ».
По итогу, прожиточный минимум и продуктовая корзина не связаны между собой. Иными словами, население может получать меньше, чем столько, чтоб купить все необходимое, но бедными все равно не считаются.