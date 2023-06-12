atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Изображение материала

Росстат сообщил о снижении бедности. Почему реальные расходы не учитываются?

12 июня 2023, 05:28
Фото: 1MI
Бедных в стране все меньше
Росстат посчитал уровень бедности в России. Оказалось, что в статистике не учитывает реальные расходы населения.

По данным Росстата, в России уменьшается число бедных. За чертой бедности находится 13,5% населения — 19,6 млн человек. Годом ранее бедных было больше на 1,3 млн рублей.

«Новые Известия» выяснили, что Росстат не учитывает реальные расходы населения. Также в прошлом году ощутимо вырос прожиточный минимум в стране — с 11 950 рублей до сегодняшних 14 026.

«Согласно федеральному закону №473-ФЗ, с 1 января 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается как 44,1% от медианного дохода граждан за прошлый год с учётом региональных коэффициентов. Медианный доход делит всех людей на основе их зарплат следующим образом: одна половина населения получает больше этой суммы, а другая половина — меньше», — сообщают «НИ».

По итогу, прожиточный минимум и продуктовая корзина не связаны между собой. Иными словами, население может получать меньше, чем столько, чтоб купить все необходимое, но бедными все равно не считаются.

Москва любит бедных, любит делать их беднее: почему все стремятся переехать в столицу
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Деньги#Общество#Экономика#Город#Новосибирская область#Россия
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
9 июня 04:44
Из-за паводка на Алтае перекрыты дороги: Бия и Катунь вышли из берегов
10 июня 08:22
Жара возвращается в Новосибирск в конце длинных выходных
10 июня 02:30
«Не скрываю своего возмущения!» — Травников о баннере с бойцом СВО на куче мусора
Вчера, 03:17
Пьяный лихач за рулем уходил от преследования через детскую площадку
Вчера, 02:37
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
8 июня 08:56