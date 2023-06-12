Щенок хаски вернулся на место ДТП под Новосибирском, где погиб его хозяин

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В Новосибирской области заметили маленького щенка породы хаски. Животное спряталось в одном из автомобилей, поврежденных в страшной аварии, произошедшей 10 июня между населенными пунктами Дорогино и Запрудный.
Предполагается, что щенок оставался без присмотра, так как его хозяин стал жертвой этого ДТП, сообщают «Черепановские вести».
По данным ГИБДД региона, трое людей погибли в результате аварии: водитель Honda не справился с управлением и на высокой скорости врезался в Mazda на встречной полосе.
Водитель первого автомобиля был в состоянии опьянения и не имел водительских прав. Найденного щенка вернут родственникам погибшего человека.