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Щенок хаски вернулся на место ДТП под Новосибирском, где погиб его хозяин

12 июня 2023, 06:12
Фото: 1MI
Собака ждала хозяина

В Новосибирской области щенок хаски вернулся на место ДТП, где погиб его хозяин

Щенок Хаски забрался в поврежденный после страшного ДТП автомобиль: предполагается, что в аварии погиб его хозяин.

В Новосибирской области заметили маленького щенка породы хаски. Животное спряталось в одном из автомобилей, поврежденных в страшной аварии, произошедшей 10 июня между населенными пунктами Дорогино и Запрудный.

Предполагается, что щенок оставался без присмотра, так как его хозяин стал жертвой этого ДТП, сообщают «Черепановские вести».

По данным ГИБДД региона, трое людей погибли в результате аварии: водитель Honda не справился с управлением и на высокой скорости врезался в Mazda на встречной полосе.

Водитель первого автомобиля был в состоянии опьянения и не имел водительских прав. Найденного щенка вернут родственникам погибшего человека.

Фото: Черепановские вести
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