В Бердске скончался директор управления гражданской защиты Василий Пономарёв

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На сайте муниципалитета отмечается, что Пономарёв был патриотом и защитником своей Родины всю свою жизнь. Он принимал участие в боевых действиях в различных провинциях Баграм, Нангархар и Парван и на Северном Кавказе.
За доблестную службу ему были присвоены звания военнослужащего всех степеней и медали за отвагу и заслуги. С 2013 года директор возглавлял МКУ «Управление гражданской защиты Бердска». Он стремился обеспечить защиту населения от чрезвычайных ситуаций.
Прощание с Василием Пономарёвым состоится 13 июня в кафедральном соборе Преображения Господня, расположенном по адресу: улица Максима Горького, 44.