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В Бердске скончался директор управления гражданской защиты Василий Пономарёв

12 июня 2023, 10:40
Фото: 1MI
Пономарев умер в возрасте 61 года
Директор управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарёв скончался 9 июня в возрасте 61 года. Информацию об этом подтвердила администрация города.

На сайте муниципалитета отмечается, что Пономарёв был патриотом и защитником своей Родины всю свою жизнь. Он принимал участие в боевых действиях в различных провинциях Баграм, Нангархар и Парван и на Северном Кавказе.

За доблестную службу ему были присвоены звания военнослужащего всех степеней и медали за отвагу и заслуги. С 2013 года директор возглавлял МКУ «Управление гражданской защиты Бердска». Он стремился обеспечить защиту населения от чрезвычайных ситуаций.

Прощание с Василием Пономарёвым состоится 13 июня в кафедральном соборе Преображения Господня, расположенном по адресу: улица Максима Горького, 44.

Фото: Администрация Бердска
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#Эмилия Губарева#18+#Общество#Бердск#Новосибирская область
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