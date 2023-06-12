В Новосибирской области сбежавший из заказника медведь вышел к людям в Верх-Каргате

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Здвинском районе Новосибирской области появился медведь, который вышел к селу Верх-Каргат. Случайные свидетели заметили его рядом с местной рекой. Об этом сообщает газета «Сельский труженик» со ссылкой на Виктора Забару — старшего госинспектора Министерства природных ресурсов и экологии.
Александр Игнатьев, руководитель Верх-Каргатского хозяйства, поделился более подробной информацией о диком звере. Один из трактористов видел медведя, а двое молодых людей попытались его прогнать.
По словам специалистов, медведь мог выйти к селу из Убинского заказника в результате пожара. Пока не удалось найти его местоположение. Чтобы усыпить животное, нужно зафиксировать его нападение и получить разрешение от министерства. Местным жителям рекомендуют воздержаться от походов в лес.