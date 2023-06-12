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В Новосибирской области сбежавший из заказника медведь вышел к людям в Верх-Каргате

12 июня 2023, 09:47
Фото: 1MI
Медведь напугал местных жителей
Медведя заметили у реки в Новосибирской области — он вышел из леса к людям, сообщают специалисты.

В Здвинском районе Новосибирской области появился медведь, который вышел к селу Верх-Каргат. Случайные свидетели заметили его рядом с местной рекой. Об этом сообщает газета «Сельский труженик» со ссылкой на Виктора Забару — старшего госинспектора Министерства природных ресурсов и экологии.

Александр Игнатьев, руководитель Верх-Каргатского хозяйства, поделился более подробной информацией о диком звере. Один из трактористов видел медведя, а двое молодых людей попытались его прогнать.

По словам специалистов, медведь мог выйти к селу из Убинского заказника в результате пожара. Пока не удалось найти его местоположение. Чтобы усыпить животное, нужно зафиксировать его нападение и получить разрешение от министерства. Местным жителям рекомендуют воздержаться от походов в лес.

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#Медведи#Медведь#Животные#Общество#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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