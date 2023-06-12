В Новосибирской области сбежавший из заказника медведь вышел к людям в Верх-Каргате

По словам специалистов, медведь мог выйти к селу из Убинского заказника в результате пожара. Пока не удалось найти его местоположение. Чтобы усыпить животное, нужно зафиксировать его нападение и получить разрешение от министерства. Местным жителям рекомендуют воздержаться от походов в лес.