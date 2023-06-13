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98-летнего ветерана ВОВ избили в пансионате для престарелых в Новосибирске

13 июня 2023, 06:51
Фото: 1MI
Как сейчас себя чувствует дедушка - неизвестно
В новосибирском пансионате избили ветерана ВОВ, сообщают в прокуратуре региона.

Телесные повреждения нанесли 98-летнему пенсионеру в новосибирском пансионате для престарелых, который находится в Октябрьском районе. Характер травм не уточняется.

Как уточнили в прокуратуре региона, дедушка был участником Великой Отечественной войны. Он постоянно жил в этом учреждении.

Получено сообщение о произошедшем инциденте было через СМИ. Источники утверждали, что к избиению причастны сотрудники учреждения.

Правоохранители проведут проверочные мероприятия и выяснят обстоятельства этого случая, а также проверят действия персонала данного пансионата.

98-летнего деда избили в пансионате Новосибирска — шокирующие подробности
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#Эмилия Губарева#Избиение#Проверка#Прокуратура#Нападение#Пенсионеры#Общество#Происшествия#Новосибирск
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