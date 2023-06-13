98-летнего ветерана ВОВ избили в пансионате для престарелых в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Телесные повреждения нанесли 98-летнему пенсионеру в новосибирском пансионате для престарелых, который находится в Октябрьском районе. Характер травм не уточняется.
Как уточнили в прокуратуре региона, дедушка был участником Великой Отечественной войны. Он постоянно жил в этом учреждении.
Получено сообщение о произошедшем инциденте было через СМИ. Источники утверждали, что к избиению причастны сотрудники учреждения.
Правоохранители проведут проверочные мероприятия и выяснят обстоятельства этого случая, а также проверят действия персонала данного пансионата.