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Автомобилист снес забор в Новосибирске: шокирующее видео

13 июня 2023, 02:41
Фото: 1MI
Забор сильно повредился

В Новосибирске автомобиль врезался в забор на Трикотажной улице

Автомобиль снес забор в Дзержинском районе Новосибирска, об этом стало известно из соцсетей.

Утром 13 июня в Новосибирске легковая машина врезалась в забор у остановки «Дом одежды» на Трикотажной улице. Эту информацию сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

По видео видно, что передняя часть машины сильно повреждена. На кадрах можно заметить мужчину, который ходил около автомобиля и что-то кому-то рассказывал по телефону. Информация о пострадавших не поступала. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

«я так понял, что он влетел в трамвайную остановку, которая выпирает на проезжую часть. Снес там все ограждения и парканулся об столб»;

«Минус забор»;

«Хм, а зачем он в забор вьехал, с головой непорядок совсем»;

«Да это скорее всего таксист, уснул да и все».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

Видео: АСТ-54
#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Видео
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