Автомобилист снес забор в Новосибирске: шокирующее видео

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Published Сегодня, 02:41
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Утром 13 июня в Новосибирске легковая машина врезалась в забор у остановки «Дом одежды» на Трикотажной улице. Эту информацию сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По видео видно, что передняя часть машины сильно повреждена. На кадрах можно заметить мужчину, который ходил около автомобиля и что-то кому-то рассказывал по телефону. Информация о пострадавших не поступала. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«я так понял, что он влетел в трамвайную остановку, которая выпирает на проезжую часть. Снес там все ограждения и парканулся об столб»;
«Минус забор»;
«Хм, а зачем он в забор вьехал, с головой непорядок совсем»;
«Да это скорее всего таксист, уснул да и все».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*