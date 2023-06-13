Бывший главный ветеринар Барабинска Панин получил срок за взятки

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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«Провозглашен приговор в отношении Панина Вадима Валерьевича, который с 19.03.2019 г. являлся начальником государственного бюджетного учреждения Новосибирской области „Управление ветеринарии Барабинского района Новосибирской области“, то есть в силу занимаемого служебного положения, разрешаемого круга вопросов и возложенных на него должностных обязанностей, регламентированных трудовым договором и уставом учреждения — должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении», — указано на сайте Барабинского районного суда.
Бывший чиновник был признан виновным в получении взяток за выдачу незаконных разрешений на вывоз за пределы РФ сельскохозяйственных животных. Следствием доказано получение 1,7 миллиона рублей с марта 2019 по апрель 2020 года.
За выдачу ветеринарных документов без прохождения карантина и получение крупных взяток Вадимм Панин получил восемь лет в колонии строгого режима. На этот же срок ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с ветеринарным контролем.