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Бывший главный ветеринар Барабинска Панин получил срок за взятки

13 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI
Барабинский ветеринар брал взятки за незаконный вывоз животных

В Новосибирской области экс-главу районного ветуправления осудили за крупные взятки

В Барабинске осудили начальника районного управления ветеринарии Вадима Панина. Мужчина проведет несколько лет в колонии строгого режима.
«Провозглашен приговор в отношении Панина Вадима Валерьевича, который с 19.03.2019 г. являлся начальником государственного бюджетного учреждения Новосибирской области „Управление ветеринарии Барабинского района Новосибирской области“, то есть в силу занимаемого служебного положения, разрешаемого круга вопросов и возложенных на него должностных обязанностей, регламентированных трудовым договором и уставом учреждения — должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном учреждении», — указано на сайте Барабинского районного суда.
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Бывший чиновник был признан виновным в получении взяток за выдачу незаконных разрешений на вывоз за пределы РФ сельскохозяйственных животных. Следствием доказано получение 1,7 миллиона рублей с марта 2019 по апрель 2020 года.

За выдачу ветеринарных документов без прохождения карантина и получение крупных взяток Вадимм Панин получил восемь лет в колонии строгого режима. На этот же срок ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с ветеринарным контролем.

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#Новосибирская область#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Взятка#Взяточничество#Ветеринария
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