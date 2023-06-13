Фура влетела в четыре автомобиля в Новосибирской области — есть пострадавший

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
В Болотнинском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. 12 июня днём грузовик Volvo столкнулся с четырьмя автомобилями, двигавшимися в одном направлении: «Газель», Freightliner, МАЗ и Volksvagen Tiguan.
Как уточнили в Госавтоинспекции области, в результате столкновения ранения получил 42-летний водитель «Газели». О состоянии других человек не сообщается.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего ДТП.