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Фура влетела в четыре автомобиля в Новосибирской области — есть пострадавший

13 июня 2023, 02:13
Фото: 1MI
ДТП произошло в День России

В Новосибирской области фура врезалась в четыре машины

Массовая авария случилась в Новосибирской области: грузовик протаранил сразу несколько автомобилей, подробности сообщают в ГИБДД региона.

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. 12 июня днём грузовик Volvo столкнулся с четырьмя автомобилями, двигавшимися в одном направлении: «Газель», Freightliner, МАЗ и Volksvagen Tiguan.

Как уточнили в Госавтоинспекции области, в результате столкновения ранения получил 42-летний водитель «Газели». О состоянии других человек не сообщается.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего ДТП.

Фото: ГИБДД НСО
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#Эмилия Губарева#ДТП#Пострадавшие#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирская область
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