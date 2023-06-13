Губернатор дал поручения по строительству и ремонту социально значимых обьектов

По Советскому району — в прошлом году мы приняли принципиальное решение по созданию сквера в Академгородке с рабочим названием Чербузы. Как доложили коллеги из мэрии, все земельные вопросы решены, территория сформирована, готовы приступить к разработке ПСД и в следующем году выйти на работы. Просьба — подготовить необходимое бюджетное решение, чтобы в этом году документы были сделаны и к следующему ремонтному сезону готовы.