Губернатор поручил районам провести профилактические работы на водозаборных скважинах

«Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, очевидна, — отметил Андрей Травников. — Вряд ли, даже в связи с аномальной жарой, у нас резко куда-то ушли грунтовые воды и дебит скважин на несколько дней вдруг снизился.



Идёт повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение последних недель не хватало воды на каждое домохозяйство. Самая главная причина — в последствиях.



Необходимо проанализировать, провести все необходимые профилактические работы по обслуживанию скважин с учётом всех новых рекомендаций по эксплуатации. Чтобы, уважаемые коллеги, — обратился к главам муниципалитетов Губернатор, — не получилось так: вы в течение июня-июля нас забросаете аварийными заявками в связи с внеплановым выходом скважин из-за нарушения их правил эксплуатации», — подчеркнул глава области.