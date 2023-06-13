Губернатор поручил районам провести профилактические работы на водозаборных скважинах

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Вместе со снижением температуры снизилась и острота проблемы, добавил министр: с утра специалисты ведомства обзвонили районы, в которых фиксировались перебои с водой. И сейчас совместно с муниципалитетами устанавливают причины дефицита.
«Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, очевидна, — отметил Андрей Травников. — Вряд ли, даже в связи с аномальной жарой, у нас резко куда-то ушли грунтовые воды и дебит скважин на несколько дней вдруг снизился.
Идёт повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение последних недель не хватало воды на каждое домохозяйство. Самая главная причина — в последствиях.
Необходимо проанализировать, провести все необходимые профилактические работы по обслуживанию скважин с учётом всех новых рекомендаций по эксплуатации. Чтобы, уважаемые коллеги, — обратился к главам муниципалитетов Губернатор, — не получилось так: вы в течение июня-июля нас забросаете аварийными заявками в связи с внеплановым выходом скважин из-за нарушения их правил эксплуатации», — подчеркнул глава области.
Андрей Травников акцентировал внимание глав: каждая скважина стоит несколько десятков миллионов. Последствия их неправильной эксплуатации могут быть крайне тяжёлыми.