atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Изображение материала

Губернатор поручил районам провести профилактические работы на водозаборных скважинах

13 июня 2023, 11:01
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
На прошлой неделе в ряде населённых пунктов Новосибирской области фиксировались перебои с водоснабжением — на фоне аномальной жары и повышенного водозабора. Всего поступило около 90 жалоб, доложил Губернатору министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания.

Вместе со снижением температуры снизилась и острота проблемы, добавил министр: с утра специалисты ведомства обзвонили районы, в которых фиксировались перебои с водой. И сейчас совместно с муниципалитетами устанавливают причины дефицита.

«Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, очевидна, — отметил Андрей Травников. — Вряд ли, даже в связи с аномальной жарой, у нас резко куда-то ушли грунтовые воды и дебит скважин на несколько дней вдруг снизился.

Идёт повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение последних недель не хватало воды на каждое домохозяйство. Самая главная причина — в последствиях.

Необходимо проанализировать, провести все необходимые профилактические работы по обслуживанию скважин с учётом всех новых рекомендаций по эксплуатации. Чтобы, уважаемые коллеги, — обратился к главам муниципалитетов Губернатор, — не получилось так: вы в течение июня-июля нас забросаете аварийными заявками в связи с внеплановым выходом скважин из-за нарушения их правил эксплуатации», — подчеркнул глава области.

Андрей Травников акцентировал внимание глав: каждая скважина стоит несколько десятков миллионов. Последствия их неправильной эксплуатации могут быть крайне тяжёлыми.

#Жара#Город#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
Мощное вторжение заморозков в Новосибирской области — шокирующий прогноз в июне
Сегодня, 01:58
Режим ЧС объявили на Алтае: паводковая ситуация продолжает ухудшаться
Сегодня, 05:18
В небе над Бердском сестра погибшего на СВО капитана Пака сфотографировала букву Z
Сегодня, 01:20
Топ-10 блогеров-миллионников из Новосибирска: от безумных экспериментов до голых тел
Сегодня, 10:42
Половина Ленинского района в Новосибирске осталась без горячей воды
Вчера, 11:55
Рейтинг лучших вузов России-2023: смотрим места университетов из Новосибирска
Сегодня, 05:55