Китайские самосвалы оказались небезопасными

На данный момент китайские грузовики занимают около 2/3 рынка самосвалов, в то время как несколько лет назад их доля составляла всего 25%. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, правительство Китая активно поддерживает экспорт своей техники. Во-вторых, после перехода китайского автопрома на экологический стандарт «Евро-6» появилась возможность реализовать грузовики со стандартом на класс ниже, сообщает издание inkazan.ru.