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Китайские самосвалы оказались небезопасными

13 июня 2023, 10:49
Фото: 1MI
Китайские грузовики завоевали российский рынок самосвалов, заняв более 60% от его объема. Но в процессе эксплуатации техники выявлен ряд негативных последствий, таких как сложности с обслуживанием и увеличение аварийности на дорогах.

На данный момент китайские грузовики занимают около 2/3 рынка самосвалов, в то время как несколько лет назад их доля составляла всего 25%. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, правительство Китая активно поддерживает экспорт своей техники. Во-вторых, после перехода китайского автопрома на экологический стандарт «Евро-6» появилась возможность реализовать грузовики со стандартом на класс ниже, сообщает издание inkazan.ru.

Начальник сервисного центра «УралКам» Алексей Попшой отметил, что из-за недостаточного контроля за соблюдением весовых норм эксплуатация китайских самосвалов приводит к повреждению дорожного покрытия и увеличению расходов на его ремонт.

Отмечается, что китайские самосвалы имеют слабую тормозную систему. При перегрузке такие самосвалы имеют больший тормозной путь и сложнее управляются на дорогах. В разных регионах страны уже происходили серьезные аварии, в которых китайские грузовики сталкивались с другими автомобилями.

Кроме того, у них холодная кабина, проблемная электрика, а из-за слабой герметичности происходит попадание в салон влаги. Также возникают проблемы с обслуживанием и ремонтом китайских грузовиков, поскольку для некоторых из них отсутствуют специальные каталоги автокомпонентов, а гарантийное обслуживание для некоторых марок ограничено.

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