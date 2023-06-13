На VK Fest выступят более 50 блогеров — кто приедет в Новосибирск

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
«В Новосибирске блогеры порадуют своих подписчиков выступлениями на основной сцене, а также автографами и совместными фотографиями на стенде VK Клипов», — рассказали в пресс-службе фестиваля.
Среди всех участников — Настя Ивлеева, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Karna.val, Роман Каграманов, Амина Tenderlybae, ЛУНАКОМ, Катя Адушкина, GAVRILINA, Аня Ищук, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Катя Голышева, Герман Глас, ФРОСЯ, DJ TWINS, Nansi & Sidorov. Среди звезд, которые точно приедут в Новосибирск — KARA KROSS и Дмитрий Масленников, однако список блогеров еще может меняться.
Зрители могут принять участие в организуемых блогерами челленджах, а наиболее активные — выступить с ними. Мероприятие пройдет 24 июня в новосибирском парке «Арена» в рамках Дня Города.
Стоит отметить, что список участников будет пополняться. До этого новосибирцам рассказали о хэдлайнере VK Fest — известном рэп-исполнителе Баста (Василий Вакуленко).