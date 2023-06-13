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На VK Fest выступят более 50 блогеров — кто приедет в Новосибирск

13 июня 2023, 07:12
Фото: wikipedia.org
Одним из хэдлайнеров станет блогер Настя Ивлеева

На VK Fest перед новосибирцами выступят более 50 блогеров

24 июня Новосибирск примет у себя очередной VK Fest. На крупнейшем мероприятии страны выступят более 50 блогеров
«В Новосибирске блогеры порадуют своих подписчиков выступлениями на основной сцене, а также автографами и совместными фотографиями на стенде VK Клипов», — рассказали в пресс-службе фестиваля.
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Среди всех участников — Настя Ивлеева, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Karna.val, Роман Каграманов, Амина Tenderlybae, ЛУНАКОМ, Катя Адушкина, GAVRILINA, Аня Ищук, ДимасБлог, Соня SLEEPY, Катя Голышева, Герман Глас, ФРОСЯ, DJ TWINS, Nansi & Sidorov. Среди звезд, которые точно приедут в Новосибирск — KARA KROSS и Дмитрий Масленников, однако список блогеров еще может меняться.

Зрители могут принять участие в организуемых блогерами челленджах, а наиболее активные — выступить с ними. Мероприятие пройдет 24 июня в новосибирском парке «Арена» в рамках Дня Города.

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Стоит отметить, что список участников будет пополняться. До этого новосибирцам рассказали о хэдлайнере VK Fest — известном рэп-исполнителе Баста (Василий Вакуленко).

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