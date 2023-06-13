Новосибирская область опережающими темпами строит медицинские учреждения

Андрей Травников, обращаясь к главам муниципалитетов, подчеркнул: «То, во что ещё несколько лет назад сложно было поверить, сегодня — реальность. Строительство новых объектов в большом количестве и масштабах нам удалось осуществить как благодаря поддержке и инициативе Президента России Владимира Путина, так и благодаря тому, что мы к этому готовились заранее — готовили строительные проекты, с которыми вошли в федеральную программу и смогли ускорить реализацию строек. Не менее важная задача — кадровая. Что касается укомплектованности кадрами, обращу внимание на жилищный вопрос. Несколько лет назад мы возобновили программу строительства служебного жилья для бюджетников. В первую очередь мы стараемся закрепить на местах специалистов-медиков и педагогов. Я уже не раз говорил главам муниципалитетов — стройте больше, деньги мы найдём», — подчеркнул Губернатор.