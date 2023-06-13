Новосибирские подростки спиваются от сладких коктейлей

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
По данным регионального Минздрава, количество подростков с официально подтвержденным алкоголизмом за год подскочил на 18,2%. При этом болезнь переходит в хроническую стадию всего за год, тогда как взрослому для этого нужно максимум десять лет.
Причиной столь жутких цифр медики называют популярность слабоалкогольных коктейлей и различного рода энергетических напитков. Привыкнув к жидкости со сладким вкусом, дети начинают воспринимать сам факт потребления как питье лимонада.
Позже «лимонад» и «ситро» начинают употребляться в больших количествах. При этом алкогольные коктейли гораздо легче пьются и доставляют больше удовольствия, чем пиво или вино.