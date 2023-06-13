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Новосибирские подростки спиваются от сладких коктейлей

13 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Коктейли приводят подростков к алкоголизму

В Новосибирской области подростки становятся алкоголиками из-за коктейлей

Новосибирские врачи бьют тревогу из-за роста числа алкоголиков среди подростков. Это связано с популярностью слабоалкогольных коктейлей и «энергетиков».

По данным регионального Минздрава, количество подростков с официально подтвержденным алкоголизмом за год подскочил на 18,2%. При этом болезнь переходит в хроническую стадию всего за год, тогда как взрослому для этого нужно максимум десять лет.

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Причиной столь жутких цифр медики называют популярность слабоалкогольных коктейлей и различного рода энергетических напитков. Привыкнув к жидкости со сладким вкусом, дети начинают воспринимать сам факт потребления как питье лимонада.

Позже «лимонад» и «ситро» начинают употребляться в больших количествах. При этом алкогольные коктейли гораздо легче пьются и доставляют больше удовольствия, чем пиво или вино.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Подростки#Алкоголизм#Минздрав
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