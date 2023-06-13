Новосибирские полицейские займутся избитым 98-летним ветераном ВОВ

Об избиении 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны сообщили в местных СМИ. Источники заявили, что несчастного дедушку избили сотрудники пансионата для престарелых в Октябрьском районе. Сейчас проверку всех обстоятельств дела проводят прокуратура и Следственный комитет.