Новосибирские полицейские займутся избитым 98-летним ветераном ВОВ

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 98-летнему мужчине в одном из учреждений Октябрьского района», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас в пансионате для престарелых находятся полицейские. Пострадавший ветеран пройдет судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Об избиении 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны сообщили в местных СМИ. Источники заявили, что несчастного дедушку избили сотрудники пансионата для престарелых в Октябрьском районе. Сейчас проверку всех обстоятельств дела проводят прокуратура и Следственный комитет.