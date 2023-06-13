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Новосибирские полицейские займутся избитым 98-летним ветераном ВОВ

13 июня 2023, 08:58
Фото: 1MI
Полиция займется инцидентом в доме престарелых

В Новосибирске избитым 98-летним ветераном ВОВ заинтересовалась полиция

На вопиющий инцидент с возможным избиением 98-летнего ветерана ВОВ уже отреагировала полиция. Правоохранители выяснят характер и обстоятельства получения травм пенсионером.
«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений 98-летнему мужчине в одном из учреждений Октябрьского района», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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Сейчас в пансионате для престарелых находятся полицейские. Пострадавший ветеран пройдет судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Об избиении 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны сообщили в местных СМИ. Источники заявили, что несчастного дедушку избили сотрудники пансионата для престарелых в Октябрьском районе. Сейчас проверку всех обстоятельств дела проводят прокуратура и Следственный комитет.

98-летнего ветерана ВОВ избили в пансионате для престарелых в Новосибирске
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Полиция#Проверка#Ветеран#Избиение
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