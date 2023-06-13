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Новосибирские следователи попробуют вытащить из дурдома 15-летнюю школьницу

13 июня 2023, 13:14
Фото: pxhere.com
Девочка находится под контролем психиатров

В Новосибирске следователи проверят госпитализацию школьницы в психбольницу

В Новосибирске начата проверка по факту госпитализации в психиатрическую больницу пятнадцатилетней школьницы. Девочка попала туда по решению суда, а причиной могли стать неудовлетворительные результаты тестирования.
«По данному факту следователями проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изучаются все обстоятельства помещения несовершеннолетней в стационар», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу СУ СКР по региону
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Неоднозначной историей ранее заинтересовались журналисты precedent.tv. Родители рассказали, что подросток попала в больницу в конце мая после прохождения медицинской комиссии. Тестирование якобы выявило у девочки суицидальные наклонности, после чего было принято решение направить школьницу к психиатру.

Однако домой ребенок так и не вернулся, поскольку его положили на госпитализацию. Родители были вынуждены согласиться на нахождение в психиатрической больнице. Сейчас общение с дочерью ограничивается пятиминутной беседой по телефону медучреждения.

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Позже по данному факту состоялось заседание в Дзержинском районном суде. Главный врач психбольницы заявил, что несовершеннолетнюю необходимо оставить на принудительном лечении. Отец с матерью намерены подать апелляцию, поскольку судья встал на сторону медиков. Причины столь пристального внимания к подростку неизвестны.

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