Новосибирские следователи попробуют вытащить из дурдома 15-летнюю школьницу

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
«По данному факту следователями проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изучаются все обстоятельства помещения несовершеннолетней в стационар», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу СУ СКР по региону
Неоднозначной историей ранее заинтересовались журналисты precedent.tv. Родители рассказали, что подросток попала в больницу в конце мая после прохождения медицинской комиссии. Тестирование якобы выявило у девочки суицидальные наклонности, после чего было принято решение направить школьницу к психиатру.
Однако домой ребенок так и не вернулся, поскольку его положили на госпитализацию. Родители были вынуждены согласиться на нахождение в психиатрической больнице. Сейчас общение с дочерью ограничивается пятиминутной беседой по телефону медучреждения.
Позже по данному факту состоялось заседание в Дзержинском районном суде. Главный врач психбольницы заявил, что несовершеннолетнюю необходимо оставить на принудительном лечении. Отец с матерью намерены подать апелляцию, поскольку судья встал на сторону медиков. Причины столь пристального внимания к подростку неизвестны.