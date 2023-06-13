Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:51
Утром 12 июня спасатели МАСС приехали на строительную площадку в районе ЖК Закаменский, где произошла несчастная случайность — мужчине 1988 года рождения, упал на ноги груз с крана.
Перед прибытием спасателей работники площадки самостоятельно вытащили пострадавшего из-под груза. Однако, травмы оказались серьезными. Мужчине оказали первую медицинскую помощь.
Ему наложили фиксирующую шину, после чего он был доставлен до медицинского учреждения. Спасательные работы были завершены в 11:10.