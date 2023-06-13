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Рабочему зажало ноги на стройплощадке в Новосибирске — на него свалился груз

13 июня 2023, 03:48
Фото: МАСС/ВК
Мужчина пострадал

В Новосибирске на стройплощадке рабочему упал на ноги груз с подъемного крана

На строительной площадке в Новосибирске работнику свалился на ноги груз, подробности сообщают в ВК-группе МАСС.

Утром 12 июня спасатели МАСС приехали на строительную площадку в районе ЖК Закаменский, где произошла несчастная случайность — мужчине 1988 года рождения, упал на ноги груз с крана.

Перед прибытием спасателей работники площадки самостоятельно вытащили пострадавшего из-под груза. Однако, травмы оказались серьезными. Мужчине оказали первую медицинскую помощь.

Ему наложили фиксирующую шину, после чего он был доставлен до медицинского учреждения. Спасательные работы были завершены в 11:10.

#Эмилия Губарева#Пострадавшие#Происшествия#Общество#Город#Новосибирск
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