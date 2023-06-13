Обвиняемый в миллионных взятках экс-замминистра ЖКХ Нормайкин спасал жену от рака

В суде Нормайкин предоставил все платежные чеки и отчитался за каждый рубль. С самого начала мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. Тем не менее, чиновнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы за взяточничество. Рассказанная им жалостливая история пока что остается на его совести.