Обвиняемый в миллионных взятках экс-замминистра ЖКХ Нормайкин спасал жену от рака

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В разговоре с «КП-Новосибирск» чиновник признался, что его желанием было спасти жену от онкологии.
«Я всегда работал честно. Но случилась беда. Сначала предраковое состояние поставили двадцатилетней дочери Светлане. Потом заболела жена Светлана. Обследования показывали, что все в порядке, но уже в частной клинике озвучили диагноз — рак. Осложнения начались, рак пошел внутрь. Дорогие лекарства, обследования в коммерческих центрах», — поделился исповедью Владимир Нормайкин.
При этом обвиняемый, по его словам, якобы не мог воспользоваться преференциями и большими возможностями, связанными с должностью. Если операцию удалось сделать на бюджетные деньги, то уже дальнейшее лечение требовало крупных вложений.
Именно тогда бывший замминистра ЖКХ Новосибирской области и обратился за помощью к знакомому предпринимателю. При этом обласканный им подрядчик честно выполнил свою работу и построил насосные станции.
Несмотря на крупные взятки (следствие считает, что Владимир Нормайкин получил не менее 3 миллионов рублей) и полномасштабные долги, чиновник не смог решить проблему. Более того, его мучит совесть.
«Я только сейчас понял, что натворил. Почему кредиты не мог взять? Жену не только не вылечил, но и поддержки лишил. Учитывая срок лишения свободы и ее здоровье, вряд ли мы еще сможем увидеться», — сетует новосибирец.
В суде Нормайкин предоставил все платежные чеки и отчитался за каждый рубль. С самого начала мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. Тем не менее, чиновнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы за взяточничество. Рассказанная им жалостливая история пока что остается на его совести.