Posted Сегодня, 05:55
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Влиятельное агентство Raex, которое занимается составлением рейтингов с 1995 года, опубликовало ежегодное исследование, посвященное 100 лучшим вузам России. Как отмечают составители рейтинга, лидерами, как правило, становятся вузы, обеспечивающие наилучшие условия для получения качественного образования — этот фактор имеет самый большой вес в итоговой рейтинговой оценке. Кроме того, учитывается уровень научно-исследовательской деятельности и востребованность выпускников на рынке труда.
В лидерах, как и прежде, МГУ, МФТИ и Санкт-Петербургский государственный университет. В первой десятке есть лишь два региональных вуза — Национальный исследовательский Томский политехнический университет на девятой строчке и Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина на десятой позиции.
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) занимает 11 место. Таким образом, НГУ, улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись на одну строку вверх. Аналитики отмечают уровень научно-исследовательской деятельности в НГУ, оценивая его, как один из самых высоких среди региональных университетов, наравне с двумя вузами из Томска (ТГУ и ТПУ) и Казанским федеральным университетом.
Второй новосибирский вуз, присутствующий в Топ-100 — НГТУ. Технический университет занимает 43 строчку, опустившись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. В то же время, составители отмечают, что Новосибирский государственный технический университет за год более чем в два раза увеличил объем бюджета, привлеченного на НИОКР. Подобный рост зафиксирован только в МГТУ «СТАНКИН» и РХТУ им. Д. И. Менделеева.
С полным списком 100 лучших вузов России в 2023 году можно ознакомиться здесь.