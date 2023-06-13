Второй новосибирский вуз, присутствующий в Топ-100 — НГТУ. Технический университет занимает 43 строчку, опустившись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. В то же время, составители отмечают, что Новосибирский государственный технический университет за год более чем в два раза увеличил объем бюджета, привлеченного на НИОКР. Подобный рост зафиксирован только в МГТУ «СТАНКИН» и РХТУ им. Д. И. Менделеева.