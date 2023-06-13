Ролики исключительно развлекательные и на научность не претендуют — об этом сам Mamix говорит практически в каждом видео. Всего на канале блогера 212 роликов. Они выходят с регулярной периодичностью и собирают в среднем по 4 млн просмотров, но пик его популярности был три года назад, тогда на канале появились самые топовые видео: «Как выбраться из глубочайшей ямы, не имея ничего под рукой» — 30 млн просмотров и «Аквапарк из скотча и крема для рук», — 29 млн просмотров.