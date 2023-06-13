Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Платформа: YouTube
Подписчиков: 15 млн
Блогер Максим Монахов, он же Mamix, переехал в Новосибирск из небольшого городка Рубцовск Алтайского края. Его канал один из самых популярных на YouTube. Контент бесполезный, но увлекательный: он делает оружие из канцелярских принадлежностей, смешивает Coca-Cola с освежителем дыхания «Ментос», собирает карусели из офисных стульев и огнетушителей и создает провода из сосисок.
Ролики исключительно развлекательные и на научность не претендуют — об этом сам Mamix говорит практически в каждом видео. Всего на канале блогера 212 роликов. Они выходят с регулярной периодичностью и собирают в среднем по 4 млн просмотров, но пик его популярности был три года назад, тогда на канале появились самые топовые видео: «Как выбраться из глубочайшей ямы, не имея ничего под рукой» — 30 млн просмотров и «Аквапарк из скотча и крема для рук», — 29 млн просмотров.
Платформа: Instagram*
Подписчиков: 4,5 млн
Екатерина Шрайнер из Новосибирска — молодая мама трех маленьких девочек. Контент в ее социальных сетях посвящен именно этому: счастливая семейная жизнь, воспитание детей, обзоры детских игрушек и книг. Также на площадке Екатерина продаёт развивающие игрушки и активно путешествует вместе с детьми.
Как истинный блогер Шрайнер активно показывает свою жизнь в сторис, но и посты в ленте появляются довольно часто. Всего в социальной сети 2 358 публикаций.
Платформа: YouTube
Подписчиков: 4,19 млн
Новосибирские инженер Владислав Барашенков и видеооператор Александр Лукьянов ведут безумный и местами даже сюрреалистичный блог «Гараж 54». В нем они ставят любые эксперименты над автомобилями. Наукой в роликах «не пахнет». Экспериментаторы делают колёса из бумаги, строят машину изо льда, заменяют тормозные колодки айфонами, а лобовое стекло — плазменным телевизором.
Хотя блогеры начинали свой канал в 2015 году с роликов об обычном тюнинге и простых экспериментах вроде проверки, можно ли пробить автомобильную покрышку, ударив по ней ножом, дорожка хайпа довела их до «дисковых пил вместо колес».
Сегодня продуктивности авторам видео не занимать. На канале 1,2 тысячи роликов. За одну неделю их может выходить по 3 штуки. Но миллионными просмотрами узкая тематика похвастаться не может. В среднем ролики собирают по 500 тысяч.
Платформа: YouTube
Подписчиков: 1,88 млн
Илья Шабельников, более известный под псевдонимом Satyr — в прошлом актер новосибирского театра. Он «выстрелил» в 2015 году сразу с первого ролика — пародии на журналиста Юрия Дудя*. Помог и сам интервьюер, разместив запись в своих социальных сетях.
Сегодня продуктивности пародисту явно не хватает: за 5 лет на канале всего 59 видеозаписей. Среди них карикатуры на Ксению Собчак, Олега Тинькова, Егора Крида, Тимати и Филиппа Киркорова. За прошедший год на канале Satyra вышло лишь 5 видео, самое популярное из них — пародия на Сергея Шнурова, собрала 1,3 млн просмотров, еще три ролика не дотянули до миллиона. В топе остается Oxxxymiron, вышедший 3 года назад и собравший 12 млн просмотров.
Социальные сети Шабельников ведет неохотно: если свежие сторис еще появляются, то последняя фотография в ленте была в ноябре 2022 года. Но встретить блогера можно в других YouTube-проектах, например на канале «Кликклак».
Платформа: YouTube
Подписчиков: 1,59 млн
TheNafig — подобие Гоблина с новосибирскими оттенками юмора. Игорь Горбань переозвучивает отрывки фильмов, подрисовывает картинкам новую геометрию диалогов и создает российскую действительность в голливудских фильмах.
Сегодня на канале у блогера 195 роликов. Среди них «Гарри Поттер в качалке», «Если бы Шрек работал в офисе», «Страх и ненависть на шашлыках» и «Россиянин который смог» — озвучка «Майора Пейна» на тему пенсионного возраста.
Сам блогер крайне непубличный, свои социальные сети практически не ведет. Но на канале TheNafig ролики появляются раз в месяц. Самым топовым остается ролик «Гарри Поттер в универе» с 14 млн просмотрами.
Платформа: YouTube, Instagram*
Подписчиков: 1,41 млн, 314 тысяч
Королева тверка из Новосибирска Елена Яткина в 2021 году поставила новый рекорд на YouTube: ее видео на песню Major Lazer — Watch Out For This, выложенное 9 лет назад, собрало 200 миллионов просмотров.
Сегодня основательница школы танцев Fraules, хореограф проекта «Танцы» на ТНТ, организатор крупных танцевальных фестивалей подзабросила свой канал. За последний год на нем вышло лишь 2 ролика. Таких масштабных просмотров уже нет. Видео с танцами в среднем собирают по 200 тысяч просмотров.
Яткина активно ведет Instagram*, в сторис рассказывает о своей жизни, танцует, а также рекламирует свои танцевальные классы. Фотографии и видео в откровенных нарядах собирают тысячи лайков.
Платформа: YouTube
Подписчиков: 1,28
Вадим Махоров и Виталий Раскалов — это не настоящие имена блогеров, реальные они скрывают - ведут Travel-блог о путешествиях, но в их случае это не стандартные рекомендации «как слетать в Тайланд за 3 рубля». Увидеть прилизанные туристические виды у этих ребят не получится. Во-первых, потому что парни покоряют самые высокие сооружения мира, а во-вторых, делают они это не всегда легально.
Всего на канале 43 видеоролика. Самый популярный из них — «Башня Лотте» собрал 4,8 млн просмотров — от одного вида кружится голова. Последний влог вышел месяц назад. Парни скатались в мексиканский Монтеррей и, похоже, облазили все возможные и нет высотки.
Платформа: YouTube
Подписчики: 1,02 млн
Автор канала Борис Грохольский придумывает и выкладывает авторские страшилки. В одном из своих интервью он рассказывал, с детства любил все загадочное и устрашающее, поэтому начал играть в игры-страшилки и записывать процесс игры для своего канала. В 2014 году начал уделять этому больше времени.
Стоит отметить, что у Грохольского буллёзный эпидермолиз, поэтому он является одним из подопечных фонда «Дети-бабочки».
Но заболевание не мешает блогеру активно заниматься творчеством. На его канале уже 1,1 тысячи видеороликов, которые выходят несколько раз в месяц. Например видео, где на вебкамеру снято, как бабушка Бориса играет в «Пять ночей с Фредди — FNAF4», набрало почти пять миллионов просмотров, а страшилку на ночь «Смертельная переписка» посмотрели 3,8 млн человек.
Платформа: Youtube, Instagram*
Подписчиков: 111 тысяч, 244 тысячи
Новосибирскую певицу Аишу Выскубову популярной в Instagram* сделало творчество и привлекательная внешность. Творческий путь начался с коротких видео, на которых она перепевала чужие песни на свой лад. Скачок популярности пришелся на 2016 год вместе с кавером на песню Макса Коржа. После этого девушка начала выпускать свои треки и снимать клипы.
«Сейчас, благодаря СМИ, SMM, Instagram*, можно и из Новосибирска стрельнуть. Хоть что можно сделать сейчас, в наш XXI век», — говорила она в одном из своих интервью.
Но, судя по социальным сетям, блоггер уже перебралась в Москву, оттуда она презентует новые треки, показывает моменты с фотосессий и делится жизнь.
Платформа: YouTube
Подписчиков: 233 тысячи
Влог о путешествиях от супружеской пары — Марии и Влада Бухмастовых один из тревел-каналов долгожителей. Семья уже больше 7 лет катается по миру и объехала несколько десятков стран, не забывает и про Россию. Но, очевидно, в последнее время с путешествиями все сложно — за год на канале вышло лишь 2 ролика, два года назад не было вообще ни одного. В последних записях семья рассказывает, что вернулась на Бали, потом вновь приехала в Новосибирск и построила «каркасный дом мечты».
Среди лидеров по просмотрам на канале до сих пор остается влог шестилетней давности по поездке на Бали — 6,3 млн просмотров, и обзор путешествия в парк развлечений Сингапура — 5,7 млн просмотров.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
* Юрий Дудь — признан иноагентом в РФ