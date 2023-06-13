Ученик новосибирской православной гимназии обманул женщину на 12,5 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Жительница Ставропольского края узнала о продаже качелей через интернет, связалась с продавцом и перевела ему 12,5 тысяч рублей по указанной ссылке, пишет Телеграм-канал Mash Siberia.
Однако товар так и не был доставлен. Женщина обратилась за помощью в администрацию сайта, но безуспешно. После проведения проверки полиции установили подозреваемого в данном преступлении.
Им оказался 17-летний школьник, который учится в «Православной гимназии во имя Святых Кирилла и Мефодия» в Новосибирске. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а юноше выдано обязательство явиться в полицию.