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Ученик новосибирской православной гимназии обманул женщину на 12,5 тысяч рублей

13 июня 2023, 03:27
Фото: 1MI
Подросток развел женщину
В Новосибирске ученик одной из православных гимназий обманул женщину, которая хотела приобрести у него детские электронные качели.

Жительница Ставропольского края узнала о продаже качелей через интернет, связалась с продавцом и перевела ему 12,5 тысяч рублей по указанной ссылке, пишет Телеграм-канал Mash Siberia.

Однако товар так и не был доставлен. Женщина обратилась за помощью в администрацию сайта, но безуспешно. После проведения проверки полиции установили подозреваемого в данном преступлении.

Им оказался 17-летний школьник, который учится в «Православной гимназии во имя Святых Кирилла и Мефодия» в Новосибирске. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а юноше выдано обязательство явиться в полицию.

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#Эмилия Губарева#Дети#Обман#Уголовное дело#Общество#Криминал#Новосибирск#Россия
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