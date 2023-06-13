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В Новосибирске вынесен приговор экс-депутату Заксобрания Александру Морозову

13 июня 2023, 07:04
Фото: 1MI
Александр Морозов был избран в Заксобрание от "Единой России"
Бывшего председателя комитета регионального Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам признали виновным в особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами

Октябрьский районный суд Новосибирска во вторник, 13 июня, приговорил бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Александра Морозова к 4 годам лишения условно. Его признали виновным в хищении почти 19 миллионов рублей из бюджета.

Эта сумма — часть 41-милионной субсидии, полученной на развитие «Коченевской птицефабрики», совет директоров которой возглавлял Морозов. На эти деньги должен был быть построен новый цех по производству мясных полуфабрикатов, но в реальности для этого приспособили старый склад, залив пол бетоном и облицевав стены металлическим сайдингом. Сэкономленные таким образом средства Александр Морозов перевел на счет подконтрольных ему компаний.

Морозова задержали в июне 2021 года, через месяц Заксобрание лишило его статуса депутата, позже его исключили из «Единой России». Морозов считался ветераном регионального парламента, куда он избирался на протяжении шести созывов, начиная с 1997 года.

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#Суд#Приговор#Депутат#Криминал#Новосибирск
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