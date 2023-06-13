Эта сумма — часть 41-милионной субсидии, полученной на развитие «Коченевской птицефабрики», совет директоров которой возглавлял Морозов. На эти деньги должен был быть построен новый цех по производству мясных полуфабрикатов, но в реальности для этого приспособили старый склад, залив пол бетоном и облицевав стены металлическим сайдингом. Сэкономленные таким образом средства Александр Морозов перевел на счет подконтрольных ему компаний.