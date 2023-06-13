Центральный районный суд Новосибирска признал бизнесмена Сергея Проничева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к двум годам колонии и штрафу в размене 100 тысяч рублей. При этом Фемида признала, что он не довел свой преступный замысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Обвинение настаивало на трех годах заключения и 250 тысячах рублей штрафа.