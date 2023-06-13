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Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:52
Центральный районный суд Новосибирска признал бизнесмена Сергея Проничева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к двум годам колонии и штрафу в размене 100 тысяч рублей. При этом Фемида признала, что он не довел свой преступный замысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Обвинение настаивало на трех годах заключения и 250 тысячах рублей штрафа.
После оглашения приговора Проничев был освобожден из-под домашнего ареста. Эта мера пресечения была назначена предпринимателю в апреле прошлого года, до этого, начиная с апреля 2021 года он находился в СИЗО. Таким образом, посчитал суд, он уже отбыл назначенное наказание.
Сергей Проничев был задержан весной 2021 года вместе с известным журналистом Николаем Сальниковым. Ранее Сальников на своем Youtube-канале опубликовал расследование, в котором шла речь об истории спортивного клуба «Успех». Журналист утверждал, что «Успех» был настоящим преступным сообществом, члены которого занимались рэкетом, а позже заняли высокие посты в правительстве Новосибирской области, Заксобрании и Совете депутатов Новосибирска.
Представители людей, упомянутых в расследовании, попытались убедить автора удалить ролик. За удаление этого видео и отказ от публикации второй части Сальников запросил 9 млн рублей. В ходе передачи задатка в размере 1,5 млн сотрудники ФСБ задержали журналиста вместе с Сергеем Проничевым. Предполагалось, что последний искал посредника для передачи денег.
В итоге журналиста, который не стал отрицать своей вины, признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей.
Сергей Проничев ранее владел крупным заводом по производству алкогольных напитков «Сибирский бальзам», был учредителем нескольких управляющих компаний в жилищной сфере. В 2019 году был выдвинут кандидатом на пост мэра Новосибирска от «Партии роста», но затем отказался от участия в предвыборной гонке.