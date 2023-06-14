Алтайский ОМОН напугал до истерики новосибирских детей из школы фехтования

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», среди юных спортсменов были и новосибирцы. Ворвавшиеся 11 июня на турбазу омоновцы потребовали от детей закрыться в домиках и не выходить до окончания работы. После этого их заставили отправиться домой. Многих решение довело до истерики, слез и испуга. При этом части несовершеннолетних нет и десяти лет.