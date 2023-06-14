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Алтайский ОМОН напугал до истерики новосибирских детей из школы фехтования

14 июня 2023, 11:53
Фото: 1MI
ОМОН мог ворваться на турбазу для проверки руководства

Алтайский ОМОН напугал до истерики юных фехтовальщиков из Новосибирска

В Алтайском крае сотрудники ОМОНа ворвались на туристическую базу, где находилась спортивная смена из новосибирской школы фехтования. Причиной могло стать отсутствие лицензии.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», среди юных спортсменов были и новосибирцы. Ворвавшиеся 11 июня на турбазу омоновцы потребовали от детей закрыться в домиках и не выходить до окончания работы. После этого их заставили отправиться домой. Многих решение довело до истерики, слез и испуга. При этом части несовершеннолетних нет и десяти лет.

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Спортивная смена из школы фехтования приехала на Алтайский край, чтобы полноценно отдохнуть две недели на турбазе и набрать форму. Но работа на свежем воздухе продолжалась всего неделю, пока не произошли «маски-шоу».

Очевидцы связали неожиданный штурм с отсутствием у турбазы лицензии на создание спортивного лагеря и желанием местной прокуратуры напомнить ее владельцам о несоблюдении законодательства. Стоит отметить, что на протяжении пятнадцати лет к базе отдыха ни разу не возникло претензий со стороны надзорных и силовых ведомств.

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На данный момент в прокуратуре Алтайского края пока никак не прокомментировали ситуацию. Но отдых юным поклонникам фехтования из Новосибирска уже испорчен.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Отдых#Силовики
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