Алтайский ОМОН напугал до истерики новосибирских детей из школы фехтования

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Как сообщает «АиФ-Новосибирск», среди юных спортсменов были и новосибирцы. Ворвавшиеся 11 июня на турбазу омоновцы потребовали от детей закрыться в домиках и не выходить до окончания работы. После этого их заставили отправиться домой. Многих решение довело до истерики, слез и испуга. При этом части несовершеннолетних нет и десяти лет.
Спортивная смена из школы фехтования приехала на Алтайский край, чтобы полноценно отдохнуть две недели на турбазе и набрать форму. Но работа на свежем воздухе продолжалась всего неделю, пока не произошли «маски-шоу».
Очевидцы связали неожиданный штурм с отсутствием у турбазы лицензии на создание спортивного лагеря и желанием местной прокуратуры напомнить ее владельцам о несоблюдении законодательства. Стоит отметить, что на протяжении пятнадцати лет к базе отдыха ни разу не возникло претензий со стороны надзорных и силовых ведомств.
На данный момент в прокуратуре Алтайского края пока никак не прокомментировали ситуацию. Но отдых юным поклонникам фехтования из Новосибирска уже испорчен.