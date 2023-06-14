Аттракцион «Галактика», где разбились дети, проверяли год назад

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Как сообщает Сиб.фм, последняя проверка аттракциона «Галактика» проводилась в июне прошлого года, сам объект появился в парке «Центральный» в 2007 году. Его плановое освидетельствование запланировано на 21 июня, полная проверка технического состояния всех городских аттракционов завершится 30 числа.
При этом городские власти отметили, что ответственность за эксплуатацию и поддержание аттракциона «Галактика» в надлежащем состоянии несет компания «ОПТОСИБ». По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, между фирмой и дирекцией городских парков был заключен договор на аренду аттракциона «Гора катальная».
8 июня в парке «Центральный» аттракцион «Галактика» неожиданно затормозил, после чего из кресел выпали две девочки. Сейчас расследование происшествия взято на контроль прокуратурой и следственными органами.