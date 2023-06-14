Аттракцион «Галактика», где разбились дети, проверяли год назад

При этом городские власти отметили, что ответственность за эксплуатацию и поддержание аттракциона «Галактика» в надлежащем состоянии несет компания «ОПТОСИБ». По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, между фирмой и дирекцией городских парков был заключен договор на аренду аттракциона «Гора катальная».