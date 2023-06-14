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Аттракцион «Галактика», где разбились дети, проверяли год назад

14 июня 2023, 13:30
Фото: 1MI
Аттракцион проверяли год назад

В Новосибирске аттракцион «Галактика», где разбились дети, проверяли год назад

В администрации города Новосибирска сообщили о ходе расследования инцидента в парке «Центральный». В начале июня на аттракционе «Галактика» пострадали две девочки.

Как сообщает Сиб.фм, последняя проверка аттракциона «Галактика» проводилась в июне прошлого года, сам объект появился в парке «Центральный» в 2007 году. Его плановое освидетельствование запланировано на 21 июня, полная проверка технического состояния всех городских аттракционов завершится 30 числа.

Дети разбились на аттракционе «Галактика» в парке Новосибирска
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При этом городские власти отметили, что ответственность за эксплуатацию и поддержание аттракциона «Галактика» в надлежащем состоянии несет компания «ОПТОСИБ». По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, между фирмой и дирекцией городских парков был заключен договор на аренду аттракциона «Гора катальная».

8 июня в парке «Центральный» аттракцион «Галактика» неожиданно затормозил, после чего из кресел выпали две девочки. Сейчас расследование происшествия взято на контроль прокуратурой и следственными органами.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Дети#Мэрия Новосибирска#Аттракционы#Проверка
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