Банк «Открытие» банкротит новосибирскую фирму из-за долга в 120 миллионов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Как сообщает «РБК Новосибирск», долг компании превышает 120 миллионов рублей. Исковое заявление от финансовой организации было подано в арбитраж 9 июня. На данный момент неизвестно, принят ли иск в работу.
Согласно имеющейся в открытом доступе информации, ООО " Бизнес-Инвест» занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью. При этом чистый убыток по итогам прошлого года составил 17 тысяч рублей.