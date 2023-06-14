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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

Банк «Открытие» банкротит новосибирскую фирму из-за долга в 120 миллионов

14 июня 2023, 09:33

В Новосибирске банк «Открытие» банкротит фирму из-за 120-миллионного долга

Банк «Открытие» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать финансово несостоятельной компанию «Бизнес-Инвест». Причина — многомиллионные долги.

Как сообщает «РБК Новосибирск», долг компании превышает 120 миллионов рублей. Исковое заявление от финансовой организации было подано в арбитраж 9 июня. На данный момент неизвестно, принят ли иск в работу.

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, ООО " Бизнес-Инвест» занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью. При этом чистый убыток по итогам прошлого года составил 17 тысяч рублей.

#Александр Ляхов#Банк#Банкротство#Иск#Арбитражный суд#Экономика#Новосибирск
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