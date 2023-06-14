ЧП на улице Будкера: грузовик снес трубопровод, по которому подается гелий в ИЯФ

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как сообщают «Родные Берега», авария произошла утром на улице Будкера. Двигаясь по проезжей части, грузовик с выдвижным краном зацепил трубопровод и оборвал часть кабелей. Это могло произойти из-за забывчивости водителя, не убравшего кран.
На данный момент газ подается по трубопроводу, однако инцидент находится под контролем. Это важно для работы Института ядерной физики СО РАН. Кроме того, на грузовик упали трубы и кабели, что мешает оперативному ремонту.