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ЧП на улице Будкера: грузовик снес трубопровод, по которому подается гелий в ИЯФ

14 июня 2023, 07:57
Фото: 1MI
Грузовик снес трубопровод

В Новосибирске грузовик снес трубопровод с гелием для Института ядерной физики

В Академгородке произошло ДТП. Грузовик умудрился снести трубопровод для подачи гелия.

Как сообщают «Родные Берега», авария произошла утром на улице Будкера. Двигаясь по проезжей части, грузовик с выдвижным краном зацепил трубопровод и оборвал часть кабелей. Это могло произойти из-за забывчивости водителя, не убравшего кран.

На данный момент газ подается по трубопроводу, однако инцидент находится под контролем. Это важно для работы Института ядерной физики СО РАН. Кроме того, на грузовик упали трубы и кабели, что мешает оперативному ремонту.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария
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