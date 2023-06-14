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Эксперты рассказали о расширении видов медпомощи по ОМС

14 июня 2023, 17:08
В 2023 году системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в России исполняется 30 лет. Какие услуги и права застрахованным лицам предоставляются по ОМС, выяснили журналисты «Комсомольской правды».

Каждый гражданин вправе выбрать страховую медицинскую организацию (СМО) и при желании менять ее один раз в год на другую из списка компаний, работающих в регионе. Об этом пишет kp.ru.

Пациент может выбрать поликлинику, причем не только из числа госучреждений, но и частных медцентров. Полный список медицинских организаций представлен на сайте территориального фонда ОМС. Также застрахованное лицо имеет право выбрать врачей: терапевта, педиатра, участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача).

В рамках ОМС по медпоказаниям бесплатно проводятся дорогостоящие исследование, в частности компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография и ряд других процедур. При этом определены конкретные сроки ожидания различных видов медпомощи. Например, очередь на рентген, маммографию, УЗИ, КТ, МРТ не должна превышать 14 рабочих дней со дня назначения врачом. Для пациентов с подозрением на онкологические заболевания установлены более сжатые сроки.

Ежегодно перечень высокотехнологичных видов медпомощи в рамках ОМС расширяется. Так, в 2023 году в нем появились операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантация комплекса органов и другие. Также в течение этого года количество бесплатных процедур ЭКО должно превысить показатель 2022 года на 18% и составить более 89,5 тыс.

В системе ОМС особое внимание уделено лечению онкозаболеваний. Застрахованный может рассчитывать на бесплатные операции по удалению опухолей и различные схемы лекарственной терапии.

«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — рассказывает председатель ФФОМС Илья Баланин.

По ОМС доступны и стоматологические услуги: лечение зубов и заболеваний полости рта, пломбирование и удаление зубов.

В ходе диспансеризации по ОМС можно узнать состояние своей сердечно-сосудистой системы, риски развития сахарного диабета, пройти онкоскрининги.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов напомнил, что граждане могут обратиться за помощью в свои СМО по электронной почте и телефонам прямой связи со страховыми компаниями, размещенным в холлах поликлиник.

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