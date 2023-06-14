Эксперты рассказали о расширении видов медпомощи по ОМС

Ежегодно перечень высокотехнологичных видов медпомощи в рамках ОМС расширяется. Так, в 2023 году в нем появились операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантация комплекса органов и другие. Также в течение этого года количество бесплатных процедур ЭКО должно превысить показатель 2022 года на 18% и составить более 89,5 тыс.