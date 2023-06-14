«Это каток, давящий всех»: защита академика Асеева опротестует обвинительный вердикт

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«Это не просто, на мой взгляд, незаконные действия. Это привлечение заведомо невиновного человека к уголовной ответственности», — цитирует адвоката Геннадия Шишебарова Сибкрай.ru.
Как считает защитник Асеева, прокуратуре не удалось опровергнуть ни одного довода в пользу осужденного ученого. Также стороне обвинения якобы не удалось ничего возразить против постановления президиума СО РАН, разрешающее приватизацию коттеджей в Академгородке.
С точки зрения Геннадия Шишебарова, в суд высшей инстанции будет подана не просто жалоба, но и «заявление о преступлении против правосудия».
«Понятно, что мы подадим заявления в рамках действующей системы, но что-то надо делать, иначе нельзя. Это каток, который всех раздавит», — заявил адвокат.
Сегодня стало известно о вынесении Советским районным судом Новосибирска обвинительного приговора Александру Асееву. Академик получил четыре года условно с трехлетним испытательным сроком за мошеннические махинации при приватизации коттеджа на балансе СО РАН. Также ученый обязан уплатить полмиллиона рублей штрафа в пользу государства.