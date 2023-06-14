atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Изображение материала

«Это каток, давящий всех»: защита академика Асеева опротестует обвинительный вердикт

14 июня 2023, 06:07
Фото: Судебный департамент НСО
Скандальный академик получил условный срок

В Новосибирске защита академика Асеева опротестует обвинительный вердикт

В Новосибирске вынесли обвинительный приговор экс-председателю СО РАН академику Александру Асееву. Ученый получил четыре года условно за мошенничество при приватизации коттеджа. Однако защита намерена опротестовать решение суда.
«Это не просто, на мой взгляд, незаконные действия. Это привлечение заведомо невиновного человека к уголовной ответственности», — цитирует адвоката Геннадия Шишебарова Сибкрай.ru.

Как считает защитник Асеева, прокуратуре не удалось опровергнуть ни одного довода в пользу осужденного ученого. Также стороне обвинения якобы не удалось ничего возразить против постановления президиума СО РАН, разрешающее приватизацию коттеджей в Академгородке.

Скандальный академик Асеев заявил на суде о некомпетентности Генпрокуратуры
Узнать подробнее

С точки зрения Геннадия Шишебарова, в суд высшей инстанции будет подана не просто жалоба, но и «заявление о преступлении против правосудия».

«Понятно, что мы подадим заявления в рамках действующей системы, но что-то надо делать, иначе нельзя. Это каток, который всех раздавит», — заявил адвокат.
В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев выслушал обвинительный приговор
Узнать подробнее

Сегодня стало известно о вынесении Советским районным судом Новосибирска обвинительного приговора Александру Асееву. Академик получил четыре года условно с трехлетним испытательным сроком за мошеннические махинации при приватизации коттеджа на балансе СО РАН. Также ученый обязан уплатить полмиллиона рублей штрафа в пользу государства.

Экс-глава СО РАН Асеев может получить условный срок за мошенничество
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирскому физику Звегинцеву отказали в прогулках
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Ученый#Мошенничество#Приговор#Адвокат
Подпишитесь
«Информация не располагает к убаюкиванию» — власти Новосибирска ждут паводок с Алтая
Сегодня, 03:44
В Новосибирске экс-председатель СО РАН Асеев выслушал обвинительный приговор
Сегодня, 02:59
Чем продуктовые магазины «травят» новосибирцев: трансжиры, аспартам и пальмовое масло
Сегодня, 07:47
Топ-10 блогеров-миллионников из Новосибирска: от безумных экспериментов до голых тел
Вчера, 10:42
Как отразится паводок на Алтае на бюджетном отдыхе новосибирцев
Сегодня, 07:36
Рейтинг лучших вузов России-2023: смотрим места университетов из Новосибирска
Вчера, 05:55