«Это каток, давящий всех»: защита академика Асеева опротестует обвинительный вердикт

Как считает защитник Асеева, прокуратуре не удалось опровергнуть ни одного довода в пользу осужденного ученого. Также стороне обвинения якобы не удалось ничего возразить против постановления президиума СО РАН, разрешающее приватизацию коттеджей в Академгородке.