Глава СКР Бастрыкин заинтересовался избиением 98-летнего ветерана ВОВ

История об избиении 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны и нарушении прав пожилых постояльцев распространилась в новосибирских СМИ в начале недели. В материалах утверждалось, что в доме престарелых унижают стариков и заставляют их жить в невыносимых условиях.