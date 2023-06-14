Глава СКР Бастрыкин заинтересовался избиением 98-летнего ветерана ВОВ

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пожилых людей в частном пансионате в Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.
Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову поручено предоставить доклад о расследовании уголовного дела.
История об избиении 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны и нарушении прав пожилых постояльцев распространилась в новосибирских СМИ в начале недели. В материалах утверждалось, что в доме престарелых унижают стариков и заставляют их жить в невыносимых условиях.
После освещения резонансного происшествия проверку озвученных фактов насилия одновременно начали прокуратура, управление Следственного комитета и МВД по Новосибирской области.