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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался избиением 98-летнего ветерана ВОВ

14 июня 2023, 06:57
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин взял на контроль издевательство над стариками

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль избиение ветерана ВОВ в доме престарелых

Скандальный инцидент с избиением престарелого ветерана ВОВ в Новосибирске взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил оперативно разобраться с ситуацией.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пожилых людей в частном пансионате в Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову поручено предоставить доклад о расследовании уголовного дела.

98-летнего ветерана ВОВ избили в пансионате для престарелых в Новосибирске
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История об избиении 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны и нарушении прав пожилых постояльцев распространилась в новосибирских СМИ в начале недели. В материалах утверждалось, что в доме престарелых унижают стариков и заставляют их жить в невыносимых условиях.

После освещения резонансного происшествия проверку озвученных фактов насилия одновременно начали прокуратура, управление Следственного комитета и МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские займутся избитым 98-летним ветераном ВОВ
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#Новосибирск#Александр Бастрыкин#Происшествия#Александр Ляхов#Глава СК Бастрыкин#СК РФ#Избиение#Ветеран
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