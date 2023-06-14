Губернатор рассказал о мерах господдержки аграриев

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Обращаясь к руководителям хозяйств, глава региона подчеркнул, что Правительству Новосибирской области необходимо регулярно сверять позиции с аграриями, оценивать складывающуюся ситуацию и прогнозы, уточнять формулировки совместных инициатив, продвигать областные решения.
«Структура новосибирской экономики очень разнообразная, у нас во всех отраслях, включая сельское хозяйство, есть и крупные компании, и средние, и малые. Правительство Новосибирской области уделяет внимание каждому игроку рынка, потому что именно такая структура отраслей является для нас выгодной — мы в этом не раз убеждались. Чем нас больше, чем больше в нас разнообразия — тем легче мы переносим различные катаклизмы. Наши решения, донастройка мер государственной поддержки агропромышленного комплекса производится с учётом этого фактора и распространяется на всех, вне зависимости от масштаба хозяйства. Наши акценты озвучены несколько лет назад — повышение эффективности и производительности сельхозпроизводства и поддержка предприятий молочного животноводства, применение удобрений и развитие переработки, развитие овощеводства открытого грунта. Все решения, которые мы в последние годы с депутатами принимали, направлены на это — компенсация затрат на удобрения и средства обработки, затрат на создание мощностей по хранению и переработке зерна, технологическое перевооружение. Дальше будем действовать так же, не делая резких движений и не меняя часто правила игры.
В связи с неблагоприятной ценовой ситуацией на зерновом рынке аграрии региона получили с начала 2023 года из федерального и областного бюджетов суммарно 552 млн рублей. Этой мерой поддержки на сегодня воспользовались 297 предприятий, в том числе малых форм — К (Ф)Х и ИП — больше ста. Скорее всего, и в этом году нам придётся принимать какие-то решения, потому что засуха просто страшная. Основное, над чем работает сегодня наш минсельхоз — расчёт сумм и правила предоставления мер поддержки для компенсации затрат на приобретение и транспортировку кормов.
Всего в рамках действующей государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» с начала 2023 года доведено до наших аграриев 2,7 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета. Можно говорить, что по итогам года объём господдержки аграриев перевалит за 5 млрд рублей. Кроме того, продолжат работать все ныне действующие региональные и федеральные программы развития сельских территорий — дороги, благоустройство, строительство служебного жилья, газификация и догазификация, программа «Чистая вода», водоснабжение и водоочистка и так далее.
Огромное спасибо всем, кто сегодня работает на наше главное дело, помогает всем, чем может для достижения нашей главной цели — победы. В ней сомнений нет никаких», — отметил глава региона. Андрей Травников вручил отличившимся представителям отрасли Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.