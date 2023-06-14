Губернатор рассказал о мерах господдержки аграриев

«Структура новосибирской экономики очень разнообразная, у нас во всех отраслях, включая сельское хозяйство, есть и крупные компании, и средние, и малые. Правительство Новосибирской области уделяет внимание каждому игроку рынка, потому что именно такая структура отраслей является для нас выгодной — мы в этом не раз убеждались. Чем нас больше, чем больше в нас разнообразия — тем легче мы переносим различные катаклизмы. Наши решения, донастройка мер государственной поддержки агропромышленного комплекса производится с учётом этого фактора и распространяется на всех, вне зависимости от масштаба хозяйства. Наши акценты озвучены несколько лет назад — повышение эффективности и производительности сельхозпроизводства и поддержка предприятий молочного животноводства, применение удобрений и развитие переработки, развитие овощеводства открытого грунта. Все решения, которые мы в последние годы с депутатами принимали, направлены на это — компенсация затрат на удобрения и средства обработки, затрат на создание мощностей по хранению и переработке зерна, технологическое перевооружение. Дальше будем действовать так же, не делая резких движений и не меняя часто правила игры.