Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 04:14
Мэр Новосибирска резко высказался о благоприятных прогнозах на приход большой воды из рек Республики Алтай. По мнению начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александра Ерохина, паводок на Алтае ничем новосибирцам не угрожает.
«Позволю себе не согласиться с оценками, поскольку поступающая по федеральным каналам информация не располагает к убаюкиванию… У нас уровень сброса (воды через плотину Новосибирской ГЭС, прим. ред.) превысил 3,5 тысячи кубометров в секунду, если дойдет до 4 тысяч, это „свистать всех наверх“, — заявил Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания в мэрии в среду, 14 июня.
Глава муниципалитета поручил всем соответствующим службам готовится к ликвидации последствий затопления прибрежных территорий, прежде всего, дачных обществ в Первомайском и Советском районах. Все системы оповещения о ЧС должны быть проверены, а председатели СНТ, попадающих в потенциальную зону затопления, предупреждены о возможной угрозе.
Тяжелая паводковая ситуация на Алтае сложилась из-за резкого таяния ледников на фоне аномально жаркой погоды. Уровень воды в реке Бия и Телецком озере превысил критический, стремительно поднимается вода в реке Катунь.