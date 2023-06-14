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«Информация не располагает к убаюкиванию» — власти Новосибирска ждут паводок с Алтая

14 июня 2023, 03:44
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Паводковая ситуация на Алтае близка к критической

Паводок на Алтае угрожает Новосибирску: в мэрии заявили о возможных подтоплениях

Паводок в Республике Алтай угрожает подтоплением Новосибирска. Дачников будут предупреждать об опасности затопления домов и участков

Мэр Новосибирска резко высказался о благоприятных прогнозах на приход большой воды из рек Республики Алтай. По мнению начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александра Ерохина, паводок на Алтае ничем новосибирцам не угрожает.

«Позволю себе не согласиться с оценками, поскольку поступающая по федеральным каналам информация не располагает к убаюкиванию… У нас уровень сброса (воды через плотину Новосибирской ГЭС, прим. ред.) превысил 3,5 тысячи кубометров в секунду, если дойдет до 4 тысяч, это „свистать всех наверх“, — заявил Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания в мэрии в среду, 14 июня.

Глава муниципалитета поручил всем соответствующим службам готовится к ликвидации последствий затопления прибрежных территорий, прежде всего, дачных обществ в Первомайском и Советском районах. Все системы оповещения о ЧС должны быть проверены, а председатели СНТ, попадающих в потенциальную зону затопления, предупреждены о возможной угрозе.

Тяжелая паводковая ситуация на Алтае сложилась из-за резкого таяния ледников на фоне аномально жаркой погоды. Уровень воды в реке Бия и Телецком озере превысил критический, стремительно поднимается вода в реке Катунь.

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#Паводок#Угроза#Новосибирское водохранилище#Город#Новосибирск
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