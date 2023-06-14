Глава муниципалитета поручил всем соответствующим службам готовится к ликвидации последствий затопления прибрежных территорий, прежде всего, дачных обществ в Первомайском и Советском районах. Все системы оповещения о ЧС должны быть проверены, а председатели СНТ, попадающих в потенциальную зону затопления, предупреждены о возможной угрозе.