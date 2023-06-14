Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
В среду, 14 июня, управление МЧС по Республике Алтай сообщило об эвакуации 160 жителей из мест подтоплений в селе Балыкча Улаганского района. Долина Чулышмана, одно из самых красивых туристических мест Алтая, более всего пострадала от наводнения. Размыты свалки и туалеты, затоплены жилые дома и турбазы, погибли многие животные. Этот ущерб еще предстоит оценить, однако очевидно, что экологические проблемы самого разного рода неизбежны.
Опасность представляет распространение микроорганизмов, вызывающих различные тяжелых заболеваний, от дизентерии до вирусных гепатитов, кроме того, в воде могут оказаться яйца гельминтов. Кроме того, паводок вызывает миграцию грызунов, что повышает опасность заражения лептоспирозом и иерсинозом, которые передаются через продукты жизнедеятельности животных.
Такие проблемы могут подстерегать как самостоятельных туристов, так и тех, кто предпочитает останавливаться на базах отдыха. Однакр паводок, скорее всего, нанесет серьезный ущерб дорогам, а базы вряд ли быстро откроют после того, как вода спадет. Если вообще они смогут начать работу этим летом.
Более оптимистично пока выглядит ситуация в районе Телецкого озера. Села Артыбаш и Иогач, где размещается подавляющее большинство туристов, пока еще не сильно пострадали от паводка, хотя уровень воды в озере значительно превышает критическую отметку. Однако в региональном управлении МЧС опасаются начала проливных дождей. В этом случае может начаться массовое подтопление жилого сектора и баз отдыха, стоящих на берегу.