Более оптимистично пока выглядит ситуация в районе Телецкого озера. Села Артыбаш и Иогач, где размещается подавляющее большинство туристов, пока еще не сильно пострадали от паводка, хотя уровень воды в озере значительно превышает критическую отметку. Однако в региональном управлении МЧС опасаются начала проливных дождей. В этом случае может начаться массовое подтопление жилого сектора и баз отдыха, стоящих на берегу.