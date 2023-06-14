Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На заседании комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обсуждалось выделение новой выплаты для участников боевых действий в размере 300 тысяч рублей. Как сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов, выплата является единовременной, ее можно получить вместо земельного участка для индивидуального строительства жилья. Для получения нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий.
Деньги полагаются не только ветеранам боевых действий, члены семьи погибшего или умершего ветерана боевых действий, инвалида, участника Великой Отечественной войны, получающие пенсию по потере кормильца тоже могут рассчитывать на эту выплату. Целевой характер выплаты определяется тем, что ее можно потратить на покупку земли для ИЖС, либо на приобретение или ремонт жилья.
Выплата предназначена только тем, кто стоит в очереди на получение земельного участка и нуждается в улучшении жилищных условий. Получение этой выплаты не лишает права на получение жилья, если человек стоит в очереди на предоставление жилья.
Председателя комитета по аграрной политике Денис Субботин посчитал возможность замены получения земельного участка денежной выплатой разумной мерой, так как выбор земельных участков по данной программе небольшой, а с денежной выплатой человек может купить землю там, где ему нравится и начать строительство.
Сами участники СВО и их родственники тоже считают, что выплата может быть лучше земельного участка, особенно для тех, у кого земля уже есть, с получением выплаты можно как начать строительство, так и расширить уже имеющийся жилой дом или сделать ремонт.
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