Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
О том, что бывшие рестораны KFC будут открываться с новым названием, стало известно еще в конце прошлого года. Отмечается, что меню, несмотря на ребрендинг, практически не изменится, новый дизайн будет незначительно отличаться от предыдущего, а сам бренд сохранит свою узнаваемость.
Однако известно, что из меню ресторанов Rostic's пропадут такие наименования, как «Твистер», «Боксмастер», и они пропадут из ассортимента. Это связано с тем, что они являются собственностью владельца бренда KFС, который уходит из России. Блюда получили названия «Шеф-ролл», «Ростмастер».
Впрочем, это незначительно скажется на действующем меню, так как на ценах и вкусе привычных и любимых посетителями позиций эти изменения никак не отразятся, отметил Константин Котов. По его словам, гости, приходя в ресторан, не должны ощущать какого-либо дискомфорта.
Он также дал комментарий, что не будет сложностей с поставкой ингредиентов для приготовления блюд. Бизнесмен подчеркнул, что все базовые продукты, такие как курица, изделия из муки, салатный лист, локализованы в России. Это же касается и напитков — они тоже производятся в РФ.
Изменения в дизайне также оказались практически незаметными. Единственное, что подвергнется кардинальному изменению, — это вывески. Бизнесмен Константин Котов уверен, что полюбившиеся россиянам заведения должны сохранить свою аутентичность.
«То есть человек приходит и узнает, что он четко попал в бренд, который он любит, где у него знакомый вкус. Конечно, мы будем апгрейдить эти дизайны, но в данный момент мы стараемся не ломать матрицу. Поэтому текущие интерьеры Rostiс’s очень похожи на KFC», — подчеркнул совладелец «Смарт сервис ЛТД».
Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев рассказал, что ребрендинг был осуществлен в наиболее преемственном варианте. При этом основные атрибуты были сохранены.
«В кейсе KFC-Rostic's фокус был на бесшовность изменений, с бережным отношением к ценностям бренда при использовании новых визуальных систем. Я уверен, что наша совместная работа с командой заказчика и партнерами удалась», — подчеркнул специалист.
Первый ресторан после ребрендинга начал работать в Москве 25 апреля 2023 года. Отмечается, что до конца лета в российских городах ожидается переход примерно 100 ресторанов под новый бренд. Однако в настоящий момент нет информации, когда ребрендинг будет организован в Новосибирске.
Всего в Новосибирске функционирует 47 ресторанов KFC. Примечательно, что многие из них ранее носили название «Ростикс». Первый ресторан с подобной вывеской был открыт в Новосибирске в конце девяностых годов. В середине нулевых годов заведения начали работать под наименованием «Ростик’с-KFC». С 2011 года рестораны получили название KFC.