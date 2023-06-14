Он также дал комментарий, что не будет сложностей с поставкой ингредиентов для приготовления блюд. Бизнесмен подчеркнул, что все базовые продукты, такие как курица, изделия из муки, салатный лист, локализованы в России. Это же касается и напитков — они тоже производятся в РФ.