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Не KFC, а Rostic's! В Новосибирске изменится известная сеть фастфуда?

14 июня 2023, 10:19
Фото: pxhere.com
Не KFC, а Rostic's! В Новосибирске изменится известная сеть фастфуда?
Американская компания Yum! Brands продала бизнес KFC в России компании «Смарт сервис ЛТД». Ее возглавляют Константин Котов и Одри Осколков. Сделка включала продажу российских ресторанов быстрого питания и права на франшизу. Теперь KFC в Новосибирске будет функционировать под брендом Rostic's.

Как изменится меню

О том, что бывшие рестораны KFC будут открываться с новым названием, стало известно еще в конце прошлого года. Отмечается, что меню, несмотря на ребрендинг, практически не изменится, новый дизайн будет незначительно отличаться от предыдущего, а сам бренд сохранит свою узнаваемость.

Однако известно, что из меню ресторанов Rostic's пропадут такие наименования, как «Твистер», «Боксмастер», и они пропадут из ассортимента. Это связано с тем, что они являются собственностью владельца бренда KFС, который уходит из России. Блюда получили названия «Шеф-ролл», «Ростмастер».

Впрочем, это незначительно скажется на действующем меню, так как на ценах и вкусе привычных и любимых посетителями позиций эти изменения никак не отразятся, отметил Константин Котов. По его словам, гости, приходя в ресторан, не должны ощущать какого-либо дискомфорта.

Он также дал комментарий, что не будет сложностей с поставкой ингредиентов для приготовления блюд. Бизнесмен подчеркнул, что все базовые продукты, такие как курица, изделия из муки, салатный лист, локализованы в России. Это же касается и напитков — они тоже производятся в РФ.

Как изменится менюКак изменится меню
Как изменится меню
Фото: pxhere.com

Как изменится дизайн заведений

Изменения в дизайне также оказались практически незаметными. Единственное, что подвергнется кардинальному изменению, — это вывески. Бизнесмен Константин Котов уверен, что полюбившиеся россиянам заведения должны сохранить свою аутентичность.

«То есть человек приходит и узнает, что он четко попал в бренд, который он любит, где у него знакомый вкус. Конечно, мы будем апгрейдить эти дизайны, но в данный момент мы стараемся не ломать матрицу. Поэтому текущие интерьеры Rostiс’s очень похожи на KFC», — подчеркнул совладелец «Смарт сервис ЛТД».

Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев рассказал, что ребрендинг был осуществлен в наиболее преемственном варианте. При этом основные атрибуты были сохранены.

«В кейсе KFC-Rostic's фокус был на бесшовность изменений, с бережным отношением к ценностям бренда при использовании новых визуальных систем. Я уверен, что наша совместная работа с командой заказчика и партнерами удалась», — подчеркнул специалист.
Как изменится дизайн заведенийКак изменится дизайн заведений
Как изменится дизайн заведений
Фото: pxhere.com

Когда произойдет ребрендинг в Новосибирске

Первый ресторан после ребрендинга начал работать в Москве 25 апреля 2023 года. Отмечается, что до конца лета в российских городах ожидается переход примерно 100 ресторанов под новый бренд. Однако в настоящий момент нет информации, когда ребрендинг будет организован в Новосибирске.

Всего в Новосибирске функционирует 47 ресторанов KFC. Примечательно, что многие из них ранее носили название «Ростикс». Первый ресторан с подобной вывеской был открыт в Новосибирске в конце девяностых годов. В середине нулевых годов заведения начали работать под наименованием «Ростик’с-KFC». С 2011 года рестораны получили название KFC.

Когда произойдет ребрендинг в НовосибирскеКогда произойдет ребрендинг в Новосибирске
Когда произойдет ребрендинг в Новосибирске
Фото: piqsels.com
#Новосибирск#Фастфуд
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