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Школьники из Новосибирска атаковали сайт НИМРО из-за долгой проверки ЕГЭ

14 июня 2023, 01:45
Фото: 1MI
В некоторых регионах страны результаты уже пришли, судя по данным открытых источников
В Новосибирске выпускники начали жаловаться на медленную публикацию результатов ЕГЭ, обрушив своё негодование на региональный институт мониторинга и развития образования (НИМРО).

Проверка экзамена по русскому языку затянулась на целых три недели, как и в случае с остальными предметами, пишет Сиб.фм. Ребята опасаются, что узнают баллы только после церемонии вручения аттестатов.

Согласно словам директора ГКУ НСО НИМРО Сергея Кондратьева, выдача результатов зависит от порядка, утверждённого приказом Минпросвещения. Такие правила действуют для всей страны.

Вечером 13 июня доступ к сайту НИМРО был ограничен и пользователи могли столкнуться с ошибкой входа, вызванной либо большим количеством посетителей на сайте, либо DDOS-атакой.

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