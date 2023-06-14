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«Сидят у могил»: новосибирцы возмущаются цыганами-люли на Клещихинском кладбище

14 июня 2023, 12:27
Фото: Сиб.фм
Гости не стесняются копаться в помойках

В Новосибирске жители боятся цыган-люли на Клещихинском кладбище

Жители Юго-западного жилмассива в Новосибирске откровенно напуганы нашествием цыган-люли на Клещихинское кладбище. По словам очевидцев, непрошеные гости разоряют мусорные баки, не стесняясь детей.

Как сообщает Сиб.фм, женщины с детьми не стесняются ходить вместе с маленькими детьми и копошиться в мусорных баках. Грязные и неухоженные люди разрывают пакеты и выбрасывают содержимое на асфальт, после чего подбирают еду. При этом дети сидят в самодельных колясках.

Местные жители неоднократно обращались в службу опеки, но пока так и не получили реакции. Сами же гости ведут себя агрессивно и могут накинуться с ножом при любом замечании.

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Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие из них сразу же вычислили в побирушках цыганскую народность люли из Таджикистана. По их словам, они не имеют ничего общего с мигрантами и ведут асоциальный образ жизни осознанно.

«Мигранты не будут бродить по помойкам! Даже в самом тяжелом случае они могут выбрать пыльную и грязную работу, но по бакам не пойдут. У люли такой образ жизни — и это для них нормально, к сожалению», — пишет Эльдар Имансакипов в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

«Насколько я знаю, их и таджики не любят», — добавляет Александр Бессмертный. «Им работать нельзя по убеждениям. Мужики собирают металл, а бабы с детьми попрошайничают и роются по помойкам», — просвещает Игорь Суслов.

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При этом откровенной ненависти к люли комментаторы не испытывают.

«Надо что-то предпринимать. Дать им паспорта, обеспечить образованием, жильем, работой. Когда почувствуют тепло, чистоту и уют, сами будут тянуться к нормальной жизни», — предлагает Артур Хохлов.

«Всегда удивлялась, почему? Дети целый день на жаре попрошайничают, на раскаленном асфальте. Жалко их», — замечает Ирина Крошечкина.

Среди многочисленных комментариев возникло только одно дельное предложение. Обратитесь в прокуратуру с приложенным заявлением в опеку. Только письменно», — написала Ксения Чистякова.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Цыгане#Соцсети
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