«Сидят у могил»: новосибирцы возмущаются цыганами-люли на Клещихинском кладбище

Как сообщает Сиб.фм, женщины с детьми не стесняются ходить вместе с маленькими детьми и копошиться в мусорных баках. Грязные и неухоженные люди разрывают пакеты и выбрасывают содержимое на асфальт, после чего подбирают еду. При этом дети сидят в самодельных колясках.