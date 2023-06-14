«Сидят у могил»: новосибирцы возмущаются цыганами-люли на Клещихинском кладбище

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Как сообщает Сиб.фм, женщины с детьми не стесняются ходить вместе с маленькими детьми и копошиться в мусорных баках. Грязные и неухоженные люди разрывают пакеты и выбрасывают содержимое на асфальт, после чего подбирают еду. При этом дети сидят в самодельных колясках.
Местные жители неоднократно обращались в службу опеки, но пока так и не получили реакции. Сами же гости ведут себя агрессивно и могут накинуться с ножом при любом замечании.
Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. Многие из них сразу же вычислили в побирушках цыганскую народность люли из Таджикистана. По их словам, они не имеют ничего общего с мигрантами и ведут асоциальный образ жизни осознанно.
«Мигранты не будут бродить по помойкам! Даже в самом тяжелом случае они могут выбрать пыльную и грязную работу, но по бакам не пойдут. У люли такой образ жизни — и это для них нормально, к сожалению», — пишет Эльдар Имансакипов в паблике «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
«Насколько я знаю, их и таджики не любят», — добавляет Александр Бессмертный. «Им работать нельзя по убеждениям. Мужики собирают металл, а бабы с детьми попрошайничают и роются по помойкам», — просвещает Игорь Суслов.
При этом откровенной ненависти к люли комментаторы не испытывают.
«Надо что-то предпринимать. Дать им паспорта, обеспечить образованием, жильем, работой. Когда почувствуют тепло, чистоту и уют, сами будут тянуться к нормальной жизни», — предлагает Артур Хохлов.
«Всегда удивлялась, почему? Дети целый день на жаре попрошайничают, на раскаленном асфальте. Жалко их», — замечает Ирина Крошечкина.
Среди многочисленных комментариев возникло только одно дельное предложение. Обратитесь в прокуратуру с приложенным заявлением в опеку. Только письменно», — написала Ксения Чистякова.