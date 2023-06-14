Связь между храпом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: что говорит врач-эксперт

«Самым опасным для человека, храпящего, может быть не сам звук храпа, а остановка дыхания, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно обратиться к врачу, если помимо храпа у человека имеются такие симптомы, как дневная сонливость, утренняя усталость или пробуждение с ощущением нехватки воздуха. Если помимо сильного храпа, слышимого через стенки, окружающие также слышат остановки дыхания, или если к храпу добавляется артериальная гипертензия, которую не удается контролировать медикаментозно, при избыточном весе, — это серьезные симптомы, требующие обращения к врачу», — подчеркнула врач.