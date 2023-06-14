Связь между храпом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: что говорит врач-эксперт

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Храп, по словам специалиста, представляет собой звук, возникающий из-за вибрации мягких тканей в ротоглотке человека.
«Храп может быть просто звуком, или, как его называют врачи, первичным, но за ним может скрываться серьезное заболевание — обструктивное апноэ с остановкой дыхания. Это является фактором риска развития сердечно-сосудистых проблем, таких как инфаркт, инсульт, артериальная гипертензия и диабет», — цитирует Pravda.Ru эксперта.
Врач отметила, что вибрации в ротоглотке уменьшаются, если человек переворачивается со спины на бок. Она также пояснила, что избыточный вес и употребление алкоголя усиливают храп. Завалко предупредила о том, что спреи от храпа, продаваемые в магазинах, не являются эффективными.
«Существуют специальные устройства, такие как внутриротовые капы, которые помогают снизить храп. Они выдвигают нижнюю челюсть вперед, увеличивая просвет дыхательных путей и уменьшая храп. Однако такие устройства должен назначать врач», — объяснила сомнолог.
Медик подчеркнула, что врач в первую очередь должен определить, сталкивается ли пациент с храпом или с синдромом обструктивного апноэ.
Эксперт рассказала о специальных упражнениях, которые могут помочь снизить интенсивность храпа и которые можно найти в интернете. Она отметила, что настойчивое занятие этими упражнениями не менее трех недель приведет к положительным изменениям. Завалко также рассказала, что иногда лор-врачи выполняют специальные операции для удаления свисающих тканей. Такие операции рекомендуются людям, страдающим от остановки дыхательных движений.
«Самым опасным для человека, храпящего, может быть не сам звук храпа, а остановка дыхания, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно обратиться к врачу, если помимо храпа у человека имеются такие симптомы, как дневная сонливость, утренняя усталость или пробуждение с ощущением нехватки воздуха. Если помимо сильного храпа, слышимого через стенки, окружающие также слышат остановки дыхания, или если к храпу добавляется артериальная гипертензия, которую не удается контролировать медикаментозно, при избыточном весе, — это серьезные симптомы, требующие обращения к врачу», — подчеркнула врач.