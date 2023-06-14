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Updated Сегодня, 03:01
Советский районный суд Новосибирска признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
Суд установил, что Асеев (он возглавлял СО РАН с 2008 по 2017 год) добился выделения ему служебного коттеджа на улице Мальцева, 16 в Академгородке. Предполагалось, что дом будет использован в представительских целях. На этот момент здание находилось в плачевном состоянии.
В 2013 году за счет СО РАН в коттедже был проведен дорогостоящий капитальный ремонт, а в 2015 академик через суд приватизировал недвижимость на имя своей дочери, которая тогда жила во Франции. Как считает следствие, для этого ученый предоставил судье фальшивые документы.
«Таким образом, осужденный мошенническим путем приобрел право в пользу своей дочери на указанное недвижимое имущество, чем причинил ущерб Российской Федерации в размере более 45 млн рублей», — заявили в региональной прокуратуре, комментируя решение суда.
Судебное решение обязывает вернуть коттедж в собственность государства, добавили в ведомстве.
Александр Асеев своей вины не признает.
Как ранее заявлял его адвокат Геннадий Шишебаров, в ходе судебного следствия «сторона обвинения не доказала предъявленное Асееву обвинение в мошенничестве, а также не опровергла доводы Асеева и защитников, приведенные в его защиту».