В Новосибирске начался сезон редких серебристых облаков летом 2023

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Информация о том, что мезосферные облака уже можно увидеть, появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».
Мезосферные облака находятся на высоте около 80 километров и являются самыми высокими облаками на Земле. Они возникают во время сумерек, когда Солнце светит на них сверху.
Несмотря на то, что происхождение таких облаков до конца не изучено, предполагается, что они состоят из мелких кристаллов льда, сконденсированных вокруг пылинок в атмосфере.
Такие красивые явления природы можно увидеть в мегаполисе до конца августа.