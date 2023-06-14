Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Новосибирске

Одним из важнейших результатов проведения Всероссийской ярмарки станет количество закрытых вакансий и трудоустроенных граждан. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» станет вторым этапом проведения ярмарки. Напомним, пять крупнейших региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области презентовали свои вакансии на региональном этапе мероприятия 14–15 апреля, в котором приняли участие порядка 300 человек. Проведение федерального этапа предполагает организацию в регионе масштабной площадки минимум на 3 тысячи человек, наполненной разными активностями, зонами, где специалисты будут работать с различными категориями граждан — молодежью, самозанятыми, представителями малого и среднего бизнеса, работниками различных отраслей экономики.



23 июня в Новосибирской области федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет на трех площадках: в ГКЗ имени А. М. Каца, в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова и в НГУ. Ожидается, что на трех площадках в городе Новосибирске общая численность участников составит не менее 3 тысяч человек.



Зарегистрироваться для участия в Всероссийской ярмарке вакансий жителям региона необходимо на сайте.