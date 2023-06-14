Выступление Путина на ПМЭФ-2023: когда ждать речи президента

О содержании речи президента пока не сообщается, но она может быть связана с главной темой Петербургского международного экономического форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Кроме того, сам Владимир Путин во время апрельского совещания с правительством заявил, что одной из ключевых тем станет положение на мировом рынке труда.