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Posted 14 июня 2023, 05:00

Published 14 июня 2023, 05:00

Modified 14 июня 2023, 05:00

Updated 14 июня 2023, 05:00

Владимир Путин выступит с речью на пленарном заседании ПМЭФ-2023

Выступление Путина на ПМЭФ-2023: когда ждать речи президента

14 июня 2023, 05:00
Фото: 1MI
Владимир Путин выступит с речью на пленарном заседании ПМЭФ-2023
С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге пройдет традиционный международный экономический форум (ПМЭФ-2023). О том, когда стоит ждать выступления президента Владимира Путина — в материале Atas.info.

Выступление главы государства уже анонсировал во время встречи с журналистами пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Каждый раз для экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России это очень важное выступление. И оно сейчас готовится», — заявил Дмитрий Песков.
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Глава государства обязательно появится на пленарном заседании, которое запланировано на 16 июня. Кроме того, Владимир Путин примет участие в традиционной дискуссии на пленарной панели.

О содержании речи президента пока не сообщается, но она может быть связана с главной темой Петербургского международного экономического форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Кроме того, сам Владимир Путин во время апрельского совещания с правительством заявил, что одной из ключевых тем станет положение на мировом рынке труда.

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В работе форума в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня примут участие более тысячи модераторов и спикеров. Уже известно о приезде генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, министра финансов и государственного кредита Республики Никарагуа Ивана Адольфо Акоста и вице-президент, министра народной власти по экономике, финансам и внешней торговле Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоина Родригеса Гомеса. При этом государством-гостем станут Объединенные Арабские Эмираты.

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#Александр Ляхов#Экономика#Речь#Выступление#Россия#Форум#Президент#Владимир Путин
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