Менеджер магазина DNS из Новосибирской области Павел Козенко погиб на СВО

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
В Барабинском районе Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Павлом Козенко. В 2022 году его мобилизовали. Он защищал Родину от неонацистов на Донбассе. Боец погиб в возрасте 26 лет, сообщает «Барабинский вестник».
Ранее Павел работал менеджером магазина DNS в Новосибирске. Проводы пройдут 16 июня 2023 года в селе Новоспасск Барабинского района.
Отпевание состоится в 11:00 в здании ДК, а захоронение — в 13:00 на местном кладбище в «Аллее Героев». У Павла остались мать и брат.