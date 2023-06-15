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Менеджер магазина DNS из Новосибирской области Павел Козенко погиб на СВО

15 июня 2023, 05:15
Фото: barvest.ru
Мужчина погиб на СВО
В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб житель Новосибирской области Павел Козенко.

В Барабинском районе Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Павлом Козенко. В 2022 году его мобилизовали. Он защищал Родину от неонацистов на Донбассе. Боец погиб в возрасте 26 лет, сообщает «Барабинский вестник».

Ранее Павел работал менеджером магазина DNS в Новосибирске. Проводы пройдут 16 июня 2023 года в селе Новоспасск Барабинского района.

Отпевание состоится в 11:00 в здании ДК, а захоронение — в 13:00 на местном кладбище в «Аллее Героев». У Павла остались мать и брат.

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