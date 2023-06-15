Менеджер магазина DNS из Новосибирской области Павел Козенко погиб на СВО

В Барабинском районе Новосибирской области простятся с погибшим на СВО Павлом Козенко. В 2022 году его мобилизовали. Он защищал Родину от неонацистов на Донбассе. Боец погиб в возрасте 26 лет, сообщает «Барабинский вестник».