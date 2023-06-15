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Через два года в регионе приступят к рекультивации Хилокского полигона ТКО

15 июня 2023, 10:18
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Хилокский полигон твердых коммунальных отходов в Новосибирске практически исчерпал свой ресурс. Он будет закрыт после ввода в эксплуатацию нового комплекса по высокотехнологичной переработке отходов в Новосибирском районе в конце 2025 года.

После закрытия Хилокского полигона начнется его подготовка к рекультивации.

Комиссия министерства ЖКХ и энергетики региона проконтролировала функционирование Хилокоского полигона ТКО на ул. Малыгина. Специалисты подтвердили необходимость его закрытия в течение 2 лет, поскольку его ресурс практически исчерпан.

«После ввода в эксплуатацию нового комплекса по переработке отходов до конца 2025 года, Хилокский полигон будет закрыт и начнется подготовка к его рекультивации, которая будет включать разработку проекта, прохождение государственной экологической экспертизы и реализацию в течение нескольких лет», — прокомментировала заместитель начальника управления благоустройства МинЖКХ Мария Шичкина. В настоящее время на Хилокском полигоне 95% отходов захоранивается, хотя технологические решения уже не соответствуют требованиям, применяем к современным объектам обращения с ТКО.

Хилокский полигон продолжит функционирование до момента ввода в эксплуатацию нового Левобережного комплекса по переработке отходов, который планируется разместить на территории Верх-Тулинского сельсовета в рамках концессионного соглашения. Концессионер уже определен по итогам открытого конкурса — МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» взял обязательства построить новый комплекс за 2 года с реализацией технологий по 100% сортировке отходов и 78% переработке, в том числе включающей компостирование органических фракций и производство топлива для печей цементных заводов. На новом объекте на размещение будет направляться не более 22% мусора, не подлежащего переработке. Место размещения будет защищено специальным изоляционным экраном и будет оборудовано современной системой очистки фильтрата, предотвращающей ущерб окружающей среде.

#Общество#Экология#Новосибирск#Хилокский рынок
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