Через два года в регионе приступят к рекультивации Хилокского полигона ТКО

Хилокский полигон продолжит функционирование до момента ввода в эксплуатацию нового Левобережного комплекса по переработке отходов, который планируется разместить на территории Верх-Тулинского сельсовета в рамках концессионного соглашения. Концессионер уже определен по итогам открытого конкурса — МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» взял обязательства построить новый комплекс за 2 года с реализацией технологий по 100% сортировке отходов и 78% переработке, в том числе включающей компостирование органических фракций и производство топлива для печей цементных заводов. На новом объекте на размещение будет направляться не более 22% мусора, не подлежащего переработке. Место размещения будет защищено специальным изоляционным экраном и будет оборудовано современной системой очистки фильтрата, предотвращающей ущерб окружающей среде.