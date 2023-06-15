Компания ООО «Брусника» завершила 2022 год с высокими показателями: прибыль 177 млн руб, чистая выручка составила 23 994 млн руб, что на 20,43% больше, чем в 2021 году. Рост чистой нормы прибыли в 2022 году составил 825%. Валовая рентабельность превышает среднее по региону значение на 71,16%.