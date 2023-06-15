Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В 2023 году ООО «Брусника» работает на нескольких строительных площадках в Новосибирске. Самый известный микрорайон, построенный ООО «Брусника» — «Европейский берег» на левом берегу Оби, район считается элитным, во дворах оборудованные детские площадки, у дома на Владимира Заровного, 10 — фонтан.
В Кировском районе тоже на берегу Оби построен ЖК «Панорама», а также квартал «На Декабристов» в Октябрьском районе и квартал «Дунаевский» в Калининском районе.
Компания «Брусника» зарегистрирована в Екатеринбурге в сентябре 2011 года (информация с сайта rusprofile.ru). За время работы компания пережила 20 реорганизаций, в том числе, в 2022 году путем реорганизации присоединила ООО «Европейский город. Инструментальный. Новосибирск. Специализированный застройщик».
У ООО «Брусника» 6 дочерних компания, из них одна находится в Новосибирске — ООО «Квартал Авиатор». Также в Новосибирске находится один из восьми филиалов компании — «Брусника. Сибакадемстрой».
Компания ООО «Брусника» завершила 2022 год с высокими показателями: прибыль 177 млн руб, чистая выручка составила 23 994 млн руб, что на 20,43% больше, чем в 2021 году. Рост чистой нормы прибыли в 2022 году составил 825%. Валовая рентабельность превышает среднее по региону значение на 71,16%.
Судя по данным на сайте https://spark-interfax.ru, компания регулярно проходит плановые и внеплановые проверки «Ростехнадзора», последняя проверка, которая выявила нарушения, была проведена в 2018 году.