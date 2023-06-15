«С одной стороны, это человеческий фактор. Стройка — это командная работа. Да, случилось ЧП, отказали тормоза, но шансы что-то сделать еще, возможно, были. Может быть, стропальщик не сориентировался вовремя» — сделала предположение о причинах трагедии крановщица из Новосибирска Евгения Гонекер.