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«Это была моя коллега» — крановщица Евгения Гонекер объяснила, почему мог упасть кран

15 июня 2023, 06:12
Фото: АСТ-54 Вконтакте
Кран упал на автомобили на микрорайоне "Европейский берег"
Строительный кран рухнул в Новосибирске в микрорайоне «Европейский берег» — крановщица погибла. О возможных причинах трагедии рассказала коллега погибшей женщины крановщица Евгения Гонекер.

«С одной стороны, это человеческий фактор. Стройка — это командная работа. Да, случилось ЧП, отказали тормоза, но шансы что-то сделать еще, возможно, были. Может быть, стропальщик не сориентировался вовремя» — сделала предположение о причинах трагедии крановщица из Новосибирска Евгения Гонекер.

«Я не думаю, что это фактор случайности. Первоначальная причина, скорее всего, техническая неисправность. А значит, недосмотрела компания, что кран был неисправен. Мы перед сменой должны проверить оборудование, и не сомневаюсь, что крановщица это сделала, мы же знаем, у нас опасная работа, всегда проверяем технику.
У нас смена начинается в 8 утра, а трагедия произошла примерно в 9.30. Это значит, какое-то время кран работал. Просто не все неисправности с ходу увидишь, визуально не все можно сразу проверить. Техосмотр в любом случае, проводит компания и отвечает за состояние техники компания».

По факту падения крана возбуждено уголовное дело, причины падения крана, которое привело к гибели крановщицы, выясняются.

«Мне сложно комментировать, я ведь не знаю, какая компания там работала, какая именно техника. Сейчас будет работать следствие, в любом случае, причину выяснят» — надеется Евгения Гонекер.

Опубликованы фото с места падения крана на стройке в Новосибирске: погибла женщина
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Погибшей при падении крана на стройке в микрорайоне «Европейский берег» крановщице было 57 лет.

#Ольга Храмушкина#Происшествия#Погиб#Стройка#Строительство#Новосибирск#Новосибирская область
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