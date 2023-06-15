Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
«С одной стороны, это человеческий фактор. Стройка — это командная работа. Да, случилось ЧП, отказали тормоза, но шансы что-то сделать еще, возможно, были. Может быть, стропальщик не сориентировался вовремя» — сделала предположение о причинах трагедии крановщица из Новосибирска Евгения Гонекер.
«Я не думаю, что это фактор случайности. Первоначальная причина, скорее всего, техническая неисправность. А значит, недосмотрела компания, что кран был неисправен. Мы перед сменой должны проверить оборудование, и не сомневаюсь, что крановщица это сделала, мы же знаем, у нас опасная работа, всегда проверяем технику.
У нас смена начинается в 8 утра, а трагедия произошла примерно в 9.30. Это значит, какое-то время кран работал. Просто не все неисправности с ходу увидишь, визуально не все можно сразу проверить. Техосмотр в любом случае, проводит компания и отвечает за состояние техники компания».
По факту падения крана возбуждено уголовное дело, причины падения крана, которое привело к гибели крановщицы, выясняются.
«Мне сложно комментировать, я ведь не знаю, какая компания там работала, какая именно техника. Сейчас будет работать следствие, в любом случае, причину выяснят» — надеется Евгения Гонекер.
Погибшей при падении крана на стройке в микрорайоне «Европейский берег» крановщице было 57 лет.