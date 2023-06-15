Искитимец Алексей Бояркин погиб в СВО

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
«5 июня при исполнении воинского долга погиб участник специальной военной операции из Искитимского района Алексей Бояркин», — указано на официальной странице администрации Искитимского района в социальной сети «ВКонтакте».
Церемония прощания пройдет в Искитиме 16 июня с 13.00 до 14.00 в траурном зале «Реквием». Погибший командовал артиллерийским взводом на территории Донбасса, обстоятельства смерти не сообщаются. Ему было 49 лет.