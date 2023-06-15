atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Изображение материала

Искитимец Алексей Бояркин погиб в СВО

15 июня 2023, 12:40
Фото: Администрация Искитимского района «ВКонтакте»
Погибшему было 49 лет

Искитимец Алексей Бояркин погиб взоне СВО

В Искитимском районе простятся с местным жителем Алексеем Бояркиным. Мужчина погиб в ходе СВО.
«5 июня при исполнении воинского долга погиб участник специальной военной операции из Искитимского района Алексей Бояркин», — указано на официальной странице администрации Искитимского района в социальной сети «ВКонтакте».

Церемония прощания пройдет в Искитиме 16 июня с 13.00 до 14.00 в траурном зале «Реквием». Погибший командовал артиллерийским взводом на территории Донбасса, обстоятельства смерти не сообщаются. Ему было 49 лет.

Менеджер магазина DNS из Новосибирской области Павел Козенко погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Усть-Таркского района Антон Степанов погиб на СВО, не дожив до 30
#Спецоперация#Новосибирская область#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
Подпишитесь
Что известно о компании ООО «Брусника», на стройплощадке которой упал кран
Сегодня, 10:26
«Это была моя коллега» — крановщица Евгения Гонекер объяснила, почему мог упасть кран
Сегодня, 06:12
Чем продуктовые магазины «травят» новосибирцев: трансжиры, аспартам и пальмовое масло
Вчера, 07:47
В Новосибирске утонувший в бассейне 10-летний мальчик был в сауне без родителей
Сегодня, 02:53
Пенсионер в Новосибирской области объявил голодовку: она длится уже три дня
Сегодня, 09:14
Китайские самосвалы оказались небезопасными
13 июня 10:49