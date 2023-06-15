Корпорация МСП: В 2022 году самый высокий рост показали рестораны и торговля

Во время своего выступления на ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что в более высокие бизнес-категории перешли около 28 000 микро- и малых предприятий. Она акцентировала внимание на том, что показатель перехода в более высокую бизнес-категорию среди компаний-МСП почти на 8,5% лучше, чем в 2021-м.