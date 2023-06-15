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Корпорация МСП: В 2022 году самый высокий рост показали рестораны и торговля

15 июня 2023, 07:52
Фото: 1MI
Согласно представленной на ПМЭФ-2023 информации от Корпорации МСП, в 2022 году чаще остальных показывали рост МСП-компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе.

Кроме рестораторов и продавцов, по словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в число лидеров вошли также грузовые автоперевозчики и компании, доставляющие еду, пишут РИА Новости.

Специалисты Корпорации МСП подготовили ежегодную оценку субъектов РФ по динамике переходов бизнеса из категории в категорию в 2022 году относительно 2021-го. Лидирует по направлению переходов из микро- в малый бизнес Ингушетия. Затем идут Калмыкия, ЕАО, Чукотка и Кабардино-Балкария. По приросту переходов из микро- в средний бизнес впереди оказались Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский край. По переходам из малого в средний бизнес лучшими стали Якутия, Вологодская область, Бурятия, Саратовская область и Адыгея.

Также были озвучены сведения о доле выросших субъектов МСП. Здесь на первом месте Москва — 0,75% от общего количества субъектов МСП. На второй позиции Петербург — 0,68%. На третьей строчке Удмуртия — 0,58%.

Во время своего выступления на ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что в более высокие бизнес-категории перешли около 28 000 микро- и малых предприятий. Она акцентировала внимание на том, что показатель перехода в более высокую бизнес-категорию среди компаний-МСП почти на 8,5% лучше, чем в 2021-м.

Следует отметить, что представителям среднего и малого бизнеса сегодня доступны различные меры господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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